Uzavírky ucpaly Blansko, starostou je tam krajský radní pro dopravu

Hlavní silnice v Blansku byla hůře průjezdná už několik týdnů kvůli stavbě okružní křižovatky nedaleko autobusového nádraží. V pondělí ji ale zavřeli prakticky celou kvůli stavbě druhého kruhového objezdu u Sportovního ostrova.

Radnice si slibuje, že díky přestavbě napojení vedlejší a hlavní komunikace bude doprava více plynulá a že se šoféři najíždějící z vedlejších ulic na tu hlavní snáze dostanou.



V pondělí to byly ale právě jiné okružní křižovatky, které dopravu v Blansku více ucpávaly, a tak zejména trasa přes centrum města od jednoho kruhového objezdu k druhému byla jednou dlouhou kolonou.

„Blansko má bohužel pouze dvě průjezdné komunikace – průtah ulicemi Poříčí a Svitavská, nebo průjezd přes centrum města. Když se uzavře jedna cesta, doprava se kumuluje na té druhé,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha (ODS).



Podle něj pondělí bylo skutečně špatné, ale dnes už byla situace lepší. „V rámci organizace dopravy a objízdných tras jsme udělali maximum možného. Například jsme zakázali průjezd tranzitu, ale nic jiného se udělat nedá,“ doplnil.

Situace mimo špičku se skutečně oproti pondělí zlepšila. Nejspíš i část řidičů vzdala cestu přes Blansko. Se školním rokem, především prvním dnem, se ale dají očekávat větší problémy.

Lidé si už od pondělí na sociálních sítích vzájemně píšou, kdo se jak „rychle“ dostal přes město, které běžně projede za pár minut. „Dnešní cesta byla výživná. Normálně pět minut, před čtvrtou asi dvacet,“ stojí v jednom z pondělních komentářů. „Nejrychlejší průjezd Blanskem bude vlakem z Dolní Lhoty,“ píše se v jiném.

Velký ohlas v Blansku sklidila i fotografie informační tabule u kruhového objezdu, která značí, že se z něj vlastně nedá nikam dostat.

U kruhového objezdu na řidiče čeká překvapení, že se z něj nedostanou jinam než zpět. (31.8.2021)

Nebo lidé také naráží na to, že starosta Blanska Jiří Crha je zároveň krajským radním pro dopravu. „Na sociální sítích se vyjadřuje kdekdo. Bohužel ale lidé často nechápou provázanosti. Buď vydržíme tři měsíce a teď uděláme dopravní stavby, které pomohou městu na desítky let, nebo ještě několik další let nic nebude a doprava bude stále špatná,“ poznamenal.

Naráží na to, že příští rok musí být silnice otevřená kvůli průjezdu těžké techniky v souvislosti s opravou koridoru. Následně chce město navázat stavbou nových lázní, ke kterým je třeba také příjezd. V úvahu by tak podle Crhy připadal odsun nejdříve na rok 2025 nebo 2026.

Současná uzavírka bude v Blansku trvat do konce listopadu, kdy by měly být obě okružní křižovatky hotové. Na hlavní komunikaci poté bude celkem pět kruhových objezdů a ještě jeden se za pár let plánuje na severu města u obchodní zóny.