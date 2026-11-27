Podle vyjádření dodavatelské firmy Eltodo pracují její zaměstnanci na maximum, aby mohl být Pisárecký tunel i na něj navazující tunel Hlinky od nedělního večera skutečně v provozu.
„Dosavadní postup odpovídá plánu. Ukončili jsme individuální zkoušky a začínáme komplexní. Jde o finální testování bezpečnosti tunelů. Pokud bude vše v pořádku, je naší prioritou, abychom v neděli tunely uvedli do plnohodnotného provozu,“ sdělil ve čtvrtek iDNES.cz výkonný ředitel dopravní divize společnosti Eltodo Petr Kovář.
Každopádně pátek bude pro tunely zásadním okamžikem. V 9 hodin v tunelech proběhne pod vedením pracovníků stavebního úřadu prohlídka. „Při ní ověří, že stavba a technologie odpovídají dokumentaci, a posoudí, zda lze oba tunely předčasně užívat,“ popsal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Pokud se podle něj potvrdí funkčnost, v neděli večer tunely silničáři zprovozní.
„Já jsem pořád velmi skeptický a počkám si na to, zda skutečně tomu tak bude,“ prohlásil brněnský primátor Jakub Hruška (KDU-ČSL).
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Náhlá změna. Silničáři oznámili, že se uzavírka tunelů v Brně prodlouží
Naráží tím na fakt, že auta měla tunely jezdit už od minulé soboty. ŘSD společně s dodavatelskou firmu Eltodo však termín nesplnily a oznámily to až na poslední chvíli minulý týden ve čtvrtek. Celý tento týden je už uzavírka nelegální, za což magistrát plánuje udělit pokutu.
Na víkend se uzavře další tunel
K tomu navíc musí řidiči o víkendu počítat i s uzavírkou Královopolského tunelu. Začne už dnes ve 21 hodin a potrvá do neděle do 15 hodin.
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Uzavírka tunelů v Brně bude nelegální. Naprosto nepřijatelné, zlobí se primátor
Mátl vysvětluje, že jde o pravidelnou kontrolu a údržbu především technologického vybavení, která je ze zákona nutná. „Realizaci těchto povinných údržbových prací již nelze dále odkládat,“ vysvětluje šéf ŘSD. K souběhu obou uzavírek by však nedošlo, kdyby ta hlavní skončila včas minulý týden.
Policisté na základě svých zkušeností však s tímto krátkým omezením o víkendu, kdy je provoz v Brně mnohem nižší, neočekávají výraznější komplikace v dopravě.
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19. listopadu 2026