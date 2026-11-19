Optimismus brněnského šéfa ŘSD Davida Fialy se tak během pár dní rozplynul.
„Zprovoznění brání absence některých klíčových systémů, tunel není osazen světelnými značkami, není osazen SOS hláskami, které při poruše mají řidiči k dispozici, nejsou osazeny ani požární systémy,“ vyjmenoval chybějící komponenty.
Dodavatelská firma Eltodo, která dostala na starosti modernizaci technologií v tunelech, byla s blížícím se plánovaným termínem otevření opatrnější a nechtěla na začátku tohoto týdne ještě nic slibovat.
„Po odkrytí konstrukcí jsme odhalili havarijní stav zakrytých spár. Tato zjištění si vyžádají upřesnění rozsahu oprav a postupu prací,“ řekl na začátku týdne ředitel dopravní divize Eltoda Petr Kovář.
Práce na technologiích obou brněnských tunelů jsou podle dodavatele v závěrečné fázi, ale vyskytl se kromě chybějící zařízení ještě jeden problém. „Zkoušky nově instalovaných zařízení zatím nezačaly. Ty zahájíme, jakmile ŘSD jako objednatel zajistí dodání a osazení elektroměrů a připojení tunelů k distribuční síti,“ ukázal Kovář na státní silničáře, že ti jsou viníky zpoždění.
Na chybějící elektroměry poukázal už na začátku týdne. Fiala z ŘSD k tomu jen stručně řekl, že na odpovědnosti se s firmou neshodnou.
Na bezpečné připojení a provedení potřebných zkoušek všech technologií je přitom podle Kováře potřeba počítat s devíti dny. Uzavírka se tak prodlouží minimálně do konce příštího týdne.
Podle Fialy se o prodloužení dozvěděli silničáři až ve čtvrtek ráno. Ve středu od firmy, když s jejími zástupci jednal, nic takového nezaznělo. „Za den nezprovoznění je ve smlouvě pokuta jeden milion korun,“ dodal šéf brněnské pobočky ŘSD s tím, že sankce chtějí uplatňovat.
Brněnský radní pro dopravu Adam Zemek (Piráti) je z postupu ŘSD mírně řečeno rozladěný. „O ničem nás zástupci ŘSD neinformovali, před pár dny navíc ještě tvrdili, že vše bude včas hotové a dva dny před koncem se dozvídáme, že je to jinak,“ zlobil se radní ještě před podvečerním prohlášením.
Podle něj to znamená i nutnost prodloužit platnost nastavení objízdných tras pro auta, kde byly kvůli uzavírce přenastaveny semafory, další opatření pak přijal dopravní podnik pro provoz MHD v této části města.
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12. října 2026