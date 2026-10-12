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Začala uzavírka klíčových brněnských tunelů, zpoždění nabírají auta i vozy MHD

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  9:37aktualizováno  9:57
Autobusy a trolejbusy v jihozápadní části Brna od pondělního rána nabírají až půlhodinové zpoždění. Začala totiž uzavírka tunelu Hlinky a Pisáreckého tunelu, na objízdných trasách se tvoří kolony.

Zdrží se také řidiči aut. Největší zpoždění nabírají podle webu Dopravního podniku města Brna například trolejbusy 25, 26 a 37 nebo autobusové linky 44 a 52.

Kolony aut se tvoří v ulicích, které ústí do křižovatky u pisárecké vozovny a do křižovatky u Anthroposu, ale také kolem bohunického kampusu, v Kohoutovicích a Bystrci. Silný provoz je podle webu Dopravní info také na D1 a přilehlých komunikacích. „Rybnická a Pisárecká ulice jsou kompletně ucpané,“ hlásí z místa redaktor iDNES.cz

Pisárecký tunel
Pisárecký tunel
Pisárecký tunel
Pisárecký tunel
13 fotografií

Práce v tunelech potrvají do 20. listopadu a podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se nedaly už dál odkládat. Silničáři za opravy zaplatí 212 milionů korun. Pisárecký tunel je v provozu od roku 1998, tunelem Hlinky projela auta poprvé o devět let později.

„Cílem oprav je udržet oba tunely v dobrém technickém stavu a zajistit spolehlivý provoz technologických systémů. Součástí prací bude rovněž oprava části vozovky silnice I/23, která prochází Pisáreckým tunelem,“ uvedla mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Odstaví klíčové brněnské tunely při cestě z D1. Řidiče čeká svízelná situace

Na sociální síti zveřejnilo ŘSD otevřený dopis Brnu, kde se s nadsázkou snaží načasování prací obhájit a vysvětlit. „Milé Brno, musíme si promluvit. Není to tebou, je to námi,“ napsali silničáři. Tunely podle nich sdílí jeden řídicí systém, takže se nedají opravovat ani postupně, ani za částečného provozu.

9. října 2026
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