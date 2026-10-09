Odstaví klíčové brněnské tunely při cestě z D1. Řidiče čeká svízelná situace

Některé technologie jsou totiž už na hraně životnosti. „Hlavním důvodem opravy je technický stav tunelů, stáří a funkčnost technologií. Dosavadní poruchy technologického vybavení ukázaly potřebu jeho obnovy. Cílem je udržet oba tunely v dobrém technickém stavu a zajistit spolehlivý provoz jejich technologických systémů,“ vysvětluje Lucie Trubelíková z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Právě státní silničáři mají tunely ve správě. Zejména Pisárecký chtěli opravit už před několika lety, ale kvůli řadě staveb v okolí vše jen udržovali v provozuschopném stavu a práce několik let odkládali. Tentokrát už k nim přistoupí, přestože na jihu Brna přestavují mimoúrovňovou křižovatku D1 a D2, s čímž se pojí výrazná dopravní omezení a v důsledku se často tvoří kolony.
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Na křížení D1 a D2 u Brna se otevře nová rampa, jinou však silničáři odstaví
„Opravu tunelů chystáme od roku 2023. Vzhledem k technickému stavu některých technologií a po dokončení všech potřebných administrativních kroků už ji nebylo možné dále odkládat. Dokonce ustoupila koordinaci staveb kolem výstaviště. Rozšiřovat D1 budeme i v příštích letech, ale bezpečný provoz v tunelech je naprosto zásadní,“ zdůrazňuje Trubelíková.
Čas byl v případě aktuální opravy tubusů zásadním kritériem při výběru stavební firmy. ŘSD vsadilo na Eltodo, které práce provede za 132 dnů. Kompletní uzavírka potrvá 40 dnů. Loni přitom ŘSD předpokládalo, že auta tunely neprojedou 60 dnů. Poslední náročnější oprava tunelu v roce 2015 totiž trvala dva měsíce. Eltodo počítá s tím, že se bude pracovat 24 hodin denně. Nasadí přibližně 100 odborníků různých profesí.
„Naším cílem je maximálně využít dobu dopravních omezení. Proto budou práce probíhat nepřetržitě a významná část technologické přípravy bude dokončena ještě před zahájením hlavní fáze. Díky tomu půjde zkrátit dobu montáže přímo v tunelech a co nejrychleji obnovit běžný provoz,“ říká projektový manažer Eltodo Josef Rychlý.
Pracovníci vymění části technologického vybavení obou tunelů. V Pisáreckém opraví také stavební prvky a provedou potřebné úpravy provozně-technického objektu. „Součástí prací bude rovněž oprava části silnice procházející tunelem a navazujících úseků,“ doplňuje Trubelíková.
Celkové náklady na činí 212 milionů korun bez daně. „Naším úkolem je dodat moderní technologická řešení, která tvoří klíčovou součást bezpečného provozu tunelů. Přestože je řidiči během běžné jízdy nevnímají, tyto technologie umožňují rychlou reakci zejména při mimořádných událostech a významně přispívají k bezpečnosti každého průjezdu,“ poznamenává výkonný ředitel dopravní divize Eltodo Petr Kovář.
Objízdná trasa je vytyčena pouze v jednom směru
Uzavírka začne záměrně až po Mezinárodním strojírenském veletrhu, který končí právě dnes. Kvůli němu je v oblasti tento týden zvýšená dopravní zátěž. Bauerova a Žabovřeská u tunelu Hlinky zůstanou obousměrně průjezdné jedním jízdním pruhem, jezdit se bude částí blíže řece Svratce. Ve směru do Žabovřesk půjde využít i rampu nad uzavřeným tubusem, na níž je křižovatka ulic Hlinky a Pisárecká.
Objízdná trasa pro šoféry, kteří sjedou z D1 a chtějí pokračovat k výstavišti, do Žabovřesk, případně směr Svitavy, povede přes Jihlavskou, Heršpickou a Poříčí. Pro opačný směr není oficiálně stanovena. Část řidičů jistě využije také Pisáreckou a Rybnickou v Novém Lískovci, což jsou nejbližší ulice u Pisáreckého tunelu.
„Uzavírka je u nás nejvíce obávaná věc z hlediska dopravy, což na druhou stranu ukazuje jeho význam. Očekáváme velkou zátěž, po Pisárecké a Rybnické se povalí spousta aut. Nemáme z toho radost, ale jednou za čas se velká revize musí udělat. Pro nás je důležité, že se podařilo objížďku pro nákladní vozy nad šest a půl tuny vést jinudy. Zároveň je už v Pisárecké hotový nový chodník, až na malou část dole, nový chodník, takže lidé mohou dojít dolů do Pisárek pěšky, pokud jim to přijde rychlejší. Je tam i krátký buspruh, což také může pomoct,“ zmiňuje starostka Nového Lískovce Jana Drápalová (Zelení).
Kvůli uzavírce mají řidiči sledovat aktuální dopravní značení a počítat s možnými komplikacemi. „Zdržení lze očekávat zejména v Pisárkách, na Bauerově a Žabovřeské a na návazných objízdných trasách. Cesta mezi dálnicí D1, centrem a severozápadní částí Brna může být ve špičkách delší než obvykle,“ upozorňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
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11. srpna 2025