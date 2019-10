Kvůli skále bez varování zavřeli silnici, naštvaní řidiči jezdí zákazem

Po tři kilometry dlouhé silnici nad Vranovskou přehradou, mezi obcemi Bítov a Vysočany na Znojemsku, od pondělí nikdo oficiálně neprojede. Podle silničářů hrozí, že se na vozovku sesune kamení či větší kus skály.

Lidem však zákaz vadí. Stejně jako to, že se na silnici nepracuje, a podle všeho ani dlouho nebude. Hornina tady navíc padá desítky let. Jde přitom o rekreační oblast s řídkou obslužností, a tak problémy řeší kromě místních i podnikatelé a chataři.

Naštvaný je třeba Roman Tesař z Bítova, který zde provozuje penzion, pivovar i restauraci. Uzavírka mu prý odhání hosty od Vranova nad Dyjí i rakouských hranic a čeká pokles tržeb až o třicet procent. Osmnáctikilometrová objížďka prodraží i dopravu jeho zaměstnanců.

„Za skandální považuji oznámení uzavírky šest dní předem vyvěšením na obecní vývěsku. Bez jednání s lidmi. Bez možnosti se připravit, upozornit hosty, vysvětlit jim příjezd,“ vysvětluje Tesař, který je i bítovským zastupitelem, a přesto ho přístup silničářů zaskočil.

Jitka Tomešová dokonce uvažovala, že zavře obchod, který v Bítově provozuje. Starosta jí ale slíbil částečnou kompenzaci. „Přišlo mi to jako poslední kapka, pracuji za minimální mzdu. Všichni mí dodavatelé nadávají. Že je skála nestabilní a může padat, se ví už roky a teď to uzavřou, aniž by tam někdo pracoval,“ zlobí se Tomešová.

Geotechnik vyhlásil stav havárie

Silničáři potvrzují, že drobné kameny tu i vzhledem ke způsobu odtěžení skal v době budování Vranovské přehrady padají desítky let. Se sanací se počítalo při opravách silnice z Uherčic do Bítova.

„Jenže v červnu došlo k prvnímu většímu řícení skály a v září spadlo šest kubíků. Geotechnik konstatoval značné zhoršení a ve třech místech vyhlásil stav havárie. V něm již není možné zachovat provoz na silnici,“ vysvětluje Jaroslav Kosík z krajské Správy a údržby silnic s tím, že uzavírka byla povolena v nejkratším možném zákonném termínu.

To ale pro mnohé není argument a zákazem projíždějí, včetně obchodnice Tomešové. Respektovat ho nehodlá ani vranovská lékařka Alena Horná.

„Nikdy nikoho skála nezavalila, nikdy jsem nemusela čekat, až odsunou balvan, nemusela jsem se vyhýbat sesypané skále. Není důvod pro tak radikální postup. Měli to konzultovat s námi, co tam s tou přírodou žijeme. Stačilo napsat Vjezd na vlastní nebezpečí, vlk by se nažral a koza zůstala celá. Takhle jediné, co hrozí, je, že se na nás bude pást policie,“ míní.

Svůj přístup vysvětluje povoláním. Problém má třeba s odebranou krví, kterou sváží služba přes Vranov, Cornštejn, Bítov.

„Volala jsem jí, ať uzavírku nerespektuje, protože to musí být do hodiny v laboratoři, to by s těmi objížďkami nebyla schopna zvládnout,“ líčí lékařka, která sice v Bítově ordinuje jen dvakrát týdně, ale pohybuje se tu prakticky denně. Je to ona, kdo pacienty navštěvuje doma, píchá jim injekce, podává antibiotika, ale jezdí i k ohledání zemřelých. A tak i ona uvažuje, že praxi ukončí.

Výjimku dostane jen část chatařů

Uzavírka má trvat do konce příštího června, ale tomu místní nevěří. Ještě totiž není hotová ani projektová dokumentace. Sezona tady přitom startuje už od Velikonoc, kdy vyjíždějí cyklobusy.

Starosta Bítova Vladimír Kundrát chápe, že silničáři nechtějí jít do rizika. Ale navrhoval, ať se uzavírka rozdělí na dvě části. Na tu v havarijním stavu směrem na Vysočany a na úsek mezi dvěma bítovskými mosty, zahrnující odbočku na zříceninu Cornštejn a Lančov, kde jsou i dvě chatové oblasti – Beránka pod Cornštejnem a Pařezy u vysočanského mostu.

Jde tak až o 150 chat, pro něž chce výjimku. „Aby si mohli vystěhovat chaty na zimu, není to tady tak kritické. A taky třeba pro fekální vůz, co vyváží jímky,“ podotýká.

Napůl se mu to povedlo. Podle Kosíka není uzavírka po částech možná, protože kritická místa se nacházejí v celém úseku – vyjma části pod Cornštejnem. K chatám do lokality Beránka tak silničáři vjezd umožní.

Po aktualizaci geotechnického průzkumu a dokončení projektové dokumentace pak mají v plánu horolezeckým způsobem odtěžit náletové dřeviny a shodit uvolněné skalní bloky. Postupně do bezpečných míst umožní vjezd i dalším majitelům chat.

„Po dokončení shozu a snížení rizika bude buď obnoven provoz, patrně v rizikových místech jedním pruhem, nebo budou pokračovat práce na vlastní sanaci,“ uzavírá Kosík.