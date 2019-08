Brno protkané uzavírkami se na konci prázdnin uvolní, řada omezení zmizí

Úseky, které v Brně otevřou Husovický tunel – Po dvouměsíční uzavírce kvůli modernizaci technologií se posledního srpna otevřou oba tubusy tunelu.

Cejl – S koncem prázdnin se řidiči vrátí také do ulice Cejl, kudy nemohli přes prázdniny projet kvůli opravě kolejí i silnice. Na své původní trasy zamíří i linky MHD.

Dornych – Loni v březnu silničáři uzavřeli Dornych, teď se do opravené tepny přesune veškerá doprava z Plotní ulice. Právě tu však nyní obsadí dělníci.

Tramvaj do Líšně – Linka číslo osm začne po opravě kolejí znovu jezdit po své trase hned od září. Na konečnou opět dorazí i „desítka".

Most do Bystrce – Od jara mají řidiči kvůli opravě mostu přes Žabovřeskou ulici komplikovanou cestu do Bystrce. V září se nejprve otevře část mostu, zbytek v říjnu. Do konce roku se nově kvůli opravě uzavře sjezd směrem do Pisárek.

Zábrdovický most – Ke konci rekonstrukce se blíží i jedno z klíčových dopravních míst v Brně. V listopadu na něj po roční výluce vyjede MHD. Auta se sem vrátí nejpozději v lednu.