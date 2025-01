Uzavírka mostu na Slovensko komplikuje život místním, řeší se bezplatná dálnice

Jihomoravští silničáři rozhodli o uzavření mostu z bezpečnostních důvodů na blíže neurčenou dobu v pondělí. Most leží na silnici druhé třídy, která umožňuje cestovat z Lanžhota do slovenských obcí Kúty a Brodské bez dálniční známky. Hojně jej využívali i pěší a cyklisté.

„Je to komplikace pro ty, kdo oběma směry jezdí do práce, ale je tu i řada rodin, které mají příbuzné v Brodském nebo Kútech. Autem teď musí buďto pod dálnici, nebo až do Hodonína. Na kole je nejbližší most v Mikulčicích,“ konstatoval starosta Lanžhota Ladislav Straka (Volba pro Lanžhot).

Osobní vlaková doprava mezi Lanžhotem a Kúty také nejezdí, protože kvůli opravě železničního mostu přes řeku Moravu a přípravu pro vysokorychlostní trať jezdí pouze mezinárodní rychlíky z Břeclavi. Ty v Lanžhotě nestaví.

„Velká část zaměstnanců břeclavské nemocnice jsou lidé ze Slovenska, přes hranici dojíždí denně. Podle informací, které máme, navíc půjde o uzavírku trvající několik let, ne měsíců,“ poznamenal starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO).

Bezplatná dálnice? Možná jen na české straně

Pro automobilovou dopravu se nabízí zrušení mýtného na úseku dálnice mezi Břeclaví a Kúty podobně, jak to platí například v okolí Brna. Ani to však není jednoduchá záležitost.

„U nás si to ministerstvo dokáže představit, ale na Slovensku je to složitější. Je to jiný stát s jinými pravidly a procesy. Může to dopadnout tak, že se to podaří vyřídit jen na české straně,“ upozorňuje ředitel jihomoravských krajských silničářů Roman Hanák.

Daný úsek dálnice by byl bezplatný pouze pro osobní auta. „Na uzavřeném mostě také platilo omezení do sedmi tun,“ podotýká Hanák.

Řešení pro pěší a cyklisty je ještě složitější. „Tam se nabízí možnost vyjednat pro ně výjimku, pokud je pro takový provoz most bezpečný. Nebo postavit nějaký provizorní most, třeba za pomoci armády,“ navrhl Straka.

Hrozí samovolné zhroucení

Výjimku pro „lehčí provoz“ na mostě však Hanák vylučuje. „Projednávali jsme to, ale most je v tak havarijním stavu, že se může samovolně zhroutit. Něco takového si nikdo nedovolí,“ oznamuje.

Umístění provizoria by pak bylo technicky i finančně hodně náročné. „Postavit jej vedle současného mostu nám nepovolí Povodí Moravy kvůli dalším podpěrám v řece. Museli bychom tak zůstat na tělese mostu, což musí posoudit statik, navíc je to komplikované a ještě se musíme bavit o tom, kolik by to stálo,“ vypočítává Hanák úskalí.

Most byl ve špatném stavu už dříve a jezdilo se po něm středem, takže projela auta vždy jen v jednom směru. Při povodních byl dočasně zavřený, protože voda v Moravě vystoupala velmi vysoko a do konstrukce se opíraly kmeny popadaných stromů či velké větve, které ji ještě více poškodily.

Správy a údržba silnic Jihomoravského kraje zjistila, že se v mostu vyskytují statické smykové trhliny poblíž kloubů vkládaného pole směrem k pilířům, tedy v místech s velkými smykovými silami. Hrozí tak kolaps celé konstrukce. V havarijním stavu je také samotný kloub vkládaného pole, kde se v betonu vytvořily trhliny. Výztuž je v této oblasti obnažená, protože je silně opadaná krycí vrstva betonu, a koroduje.

Ještě před povodněmi chtěli jihomoravští silničáři most opravit, ale Slováci tvrdili, že je jejich. Teď by měli správci silnic na obou stranách hranice postupovat společně.