Silničáři strhnou další most na D1, kvůli demolici uzavřou ulici s Makrem či Lidlem

  10:13
Další dálniční most půjde k zemi v souvislosti s přestavbou mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 na jihu Brna. Silničáři kvůli demolici uzavřou frekventovanou Kaštanovou ulici, která slouží jako výpadovka na jihovýchod. Zároveň je hlavní cestou do centra města pro okrajové čtvrti Tuřany, Brněnské Ivanovice a Holásky. Omezení začne v pátek ve 23:15 a potrvá do pondělí 4:15.
Víkendová demolice dálničního mostu u přestavované křižovatky D1 a D2 uzavře Kaštanovou ulici v Brně. Omezení začne v pátek ve 23:15 a potrvá do pondělí do 4:15. Uzavírka se týká motoristů, cyklistů i chodců. | foto: ŘSD

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026)
Kaštanová je frekventovaná i kvůli tomu, že se v ní nachází jediná brněnská prodejna Makro nebo třeba obchodní centrum Kaštanová. V něm lidé mohou zamířit do několika obchodů, například do supermarketu Lidl nebo drogerie Teta. Na otevírací době obchodů by se o víkendu nic měnit nemělo.

„Uzavírka se bude týkat všech účastníků provozu včetně chodců. Řidiče žádáme, aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu značení,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Víkendová demolice mostu uzavře Kaštanovou ulici v Brně. Objízdná trasa vede přes Černovickou, Olomouckou a průmyslový areál Černovické terasy.

Objízdná trasa povede po ulicích Hněvkovského, Černovická, Olomoucká a přes průmyslový areál Černovické terasy. Zpátky na hlavní tah v Tuřanech se řidiči dostanou v Hanácké v křižovatce u kostela Zvěstování Panny Marie.

Stavbaři zbourají dálniční most, po němž šoféři míříli směrem na Vyškov. Následně se pustí do výstavby nové, širší konstrukce. Provoz na D1 je v tomto místě momentálně omezený pouze na jízdní pás vedoucí na Prahu, kde se jezdí dvěma zúženými pruhy v každém směru.

Minulý víkend dělníci zbourali jiný most, který vedl přes D2. Demolice si tehdy vyžádala krátkodobou úplnou uzavírku této dálnice, která trvala od sobotního podvečera do nedělního dopoledne. Menší omezení mělo v místě skončit až v pondělí ráno, silničáři ho však stihli odstranit už v neděli.

Veškeré práce jsou součástí náročné přestavby mimoúrovňového křížení přezdívaného matka křižovatek. V rámci ní došlo na začátku ledna k uzavření celých jízdních pásů ve směru na Vyškov a do Brna, šoféři jezdí pouze po polovině obou dálnic.

7. ledna 2026
