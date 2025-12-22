Bez mobilů zůstali uvěznění v sauně, trojici zachránily moderní technologie

Důvtip a moderní technologie pomohly z problémů trojici z Brněnska. Dvě ženy a muž zůstali kvůli závadě na dveřích uvězněni uvnitř sauny, z rozpálené pasti je vysvobodila vymoženost v podobě hlasového asistenta v mobilu.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Trojice z Brněnska si v neděli večer dopřála relax v domácí sauně. Příjemné chvilky však dvěma ženám a muži pokazilo zjištění, že kvůli mechanické závadě nelze otevřít dveře.

Vytápění sice šlo vypnout zevnitř, takže trojici nehrozilo nebezpečné přehřátí, ovšem dostat se ven byl problém.

„Telefon si pochopitelně do sauny nebrali, nechali jej na stolku venku. I tak se pro ně stal nakonec záchranou díky moderním technologiím, které dnešní přístroje zvládají. Začali na něj totiž zevnitř sauny hlasitě volat, až se jim podařilo aktivovat hlasového asistenta,“ přiblížil policejní mluvčí David Chaloupka.

Pomocí asistenta dokázala trojice přivolat policisty, kteří dorazili za pár minut a zaseknuté dveře zvenku uvolnili.

