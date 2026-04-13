Líčil pasti na kočky, pak je utýral. Na neznámého pachatele vypsal spolek odměnu

Kočkám žijícím dlouhodobě v areálu bývalých železáren ve Veselí nad Moravou se v poslední době věnoval spolek HandicapCats ze Vsetína, který se stará o zraněné tvory.
„Kočky v areálu nikdo několik let neřešil. My jsme je začali kastrovat, ošetřovat a krmit,“ sdělila iDNES.cz dobrovolnice Kristýna S., která se zmíněným spolkem spolupracuje.
Na začátku dubna dostala od svědkyně zprávu, že se na místě nacházejí sklopce, což jsou klece určené k odchytu zvířat. „Když jsem přijela, našla se čtyři mrtvá těla koček v nepřirozených polohách, ve kterých kočky rozhodně neumírají. Bylo na nich vidět značné poškození, z čehož vyplývalo, že je někdo utýral,“ popsala Kristýna S.
Ona sama sklopce neviděla. Podle svědkyně byly umístěné za dírami ve zdi a plotě, které nejspíš pachatel vytvořil úmyslně, aby kočky nalákal do pasti. Jejich těla byla pohozená za betonovou stěnou.
25 tisíc za informace
Dobrovolnice se obává, že utýraných koček mohlo být více než nalezené čtyři. „Kočky v areálu nikdy nikomu nevadily. Nechápu, proč se tohle začalo dít až teď, kdy se o ně konečně někdo začal starat,“ podotkla Kristýna S.
Případem se zabývají hodonínští kriminalisté. „Vyšetřování je zatím na začátku, takže k němu v tuto chvíli nelze sdělit více informací,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.
Spolek HandicapCats slíbil za informace, které povedou k odhalení pachatele, odměnu 25 tisíc korun. „A rádi ji vyplatíme,“ poznamenala vedoucí spolku Kateřina Matýsková Tomková.
Ta se zároveň snaží kontaktovat vedení Veselí nad Moravou s dotazem, zda by neposkytlo pomoc dobrovolníkům, kteří o kočky v areálu bývalých železáren pečují. „Dosud dělají všechno na svoje náklady,“ uvedla.
Starostu i místostarostu Veselí se snažila v pondělí kontaktovat i redakce iDNES.cz, oba však byli na jednání.