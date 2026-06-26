Silně opilého muže si všimli kolemjdoucí, kteří se ho snažili dostat z vody, dokonce mu podle policistů hodili záchrannou vestu, jenže pomoc odmítal, a tak na místo vyrazila hlídka.
Ta se jej snažila vytáhnout, protože muž dokonce na krátký okamžik zmizel pod hladinou. Přesto se vzpíral a nechtěl z vody ven. „Vy nikam neplavete, jste ožralý, to je tak, abyste se utopil,“ vykřikl rázně na muže jeden ze zasahujících policistů.
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Muž se značně ztíženou artikulací se ještě měl tu drzost ptát, jak na to přišel, že je v podroušeném stavu. „Myslíte, že dvě piva jsou na to, abych byl ožralý?“ ptal se.
„Si myslíte, že jsem slepý? Toho jste měl určitě více,“ nenechal se policista uchlácholit. Nakonec mu policisté naměřili více než dvě promile alkoholu v dechu a rozhodli se jej odvézt na záchytku.
Podchlazeného muže si následně převzali zdravotníci. „Kromě nepříjemného zážitku bude muset své jednání vysvětlovat také před správním orgánem, protože se koupal v místě, kde je vstup do vody zakázán,“ dodal policejní mluvčí Petr Vala. Muž totiž vlezl do vody v přístavišti Petrov na Hodonínsku na Baťově kanálu.
Chlapec se utopil na Brněnsku
Minulý pátek vyjížděli policisté společně se zdravotníky a hasiči na oznámení, že pod hladinou zmizel mladistvý chlapec. „Podle zjištěných informací se šel koupat se svým kamarádem, přičemž se začal topit,“ doplnil Vala.
Pátrací akce, kterou záchranné složky okamžitě zahájily, však měla tragický konec. Policejní potápěči po více než dvou hodinách našli chlapce už mrtvého.