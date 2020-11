Brňané ve Vídni: Pocit bezpečí se narušil, střelbu viděl i kamarád

Do Vídně je to z Brna blíž než do Prahy, mnoho Jihomoravanů tak má na rakouskou metropoli úzké vazby. Ať už jde o práci nebo kamarádské vztahy. Po pondělním teroristickém útoku v centru Vídně mnohým zatrnulo a narušil se jim pohled na Vídeň jako bezpečné město, kde se nic podobného stát nemůže.

Útočník si navíc vybral den před lockdownem, kdy mnoho Vídeňanů vyrazilo do centra do své oblíbené restaurace posedět s přáteli.

„Už jsem byl obutý, bral jsem si bundu, že půjdu ven. S přítelkyní jsme ještě před lockdownem chtěli zajít na drink do skybaru v DC Tower. Bylo po osmé večer, když mi najednou volala, ať nikam nechodím, že na Instagramu jí spousta kamarádů píše, že se na Schwedenplatzu v centru střílí a situace je vážná,“ popsal pondělní večer Vídeňan Alexander Kříž, jehož rodiče pocházejí z Brna.



Hned si také uvědomil, jaké měl štěstí. Na místě útoku v centru Vídně byl totiž s přáteli večer předtím. Ještě o víkendu přitom zvažovali, jestli se sejdou v neděli, nebo právě až v pondělí večer.



„Kamarád pracuje v baru asi 200 metrů od místa, kde začala střelba. Viděl jsem od něj na Instagramu video z místa, tak jsem ho hned kontaktoval, jak je na tom. Zůstali v baru a čekali na další informace od policie. Odešli až někdy ve tři hodiny ráno,“ dodal.



Právě sociální sítě pomohly rychlému šíření zprávy, aby lidé nevycházeli, a také vzájemnému ujištění mezi známými, zda jsou v pořádku.

„Odehrávalo se to tak blízko“

„Víceméně okamžitě, co se to stalo, se na Facebooku objevila funkce, abychom se nahlásili, že jsme v bezpečí. Toho jsme využili. Podobně postupovali i naši známí,“ přiblížila Jitka Janů, brněnská fotografka a překladatelka, která teď žije ve Vídni, asi dva kilometry od Schwedenplatzu, kde k útoku došlo.



Kvůli pracovním povinnostem zůstala v pondělí večer doma. „Byl to každopádně nepříjemný pocit, něco takového sledovat ve zprávách a zároveň si uvědomovat, že se to odehrává tak blízko,“ přiznala.

Během večera z bytu slyšela, jak ve městě přibývá houkajících sirén a dlouho do noci pak nad městem kroužily helikoptéry.

Před jedenácti lety se z Brna do Vídně odstěhovala učitelka a překladatelka na volné noze Denisa Rajzíková. Na rakouské metropoli oceňovala, že jde o bezpečné město.

„Vídeň je mírumilovné město, kde nemáte strach jít večer po ulici. Najednou se nám však tento pocit bezpečí narušil,“ upozornila.



Zvýšená kontrola na hranicích

Kvůli útoku ve Vídní policisté na hranicích zavedli namátkové kontroly. Střežili turistické přechody i zelenou hranici. Informace dostávali o rakouských policistů, na jejich základě upravovali právě na hranicích služby.

Zhruba v 16 hodin však česká policie všechna opatření v souvislosti s útokem ve Vídni zrušila. „S ohledem na oficiální sdělení rakouské strany, které vylučuje existenci dalších pachatelů včerejších útoků, kteří by mohli být na pohybu, ukončuje Policie ČR všechna opatření přijatá v souvislosti s nimi. Jediný pachatel útoku byl již včera při policejním zákroku zastřelen,“ informovali policisté na twitteru.

Zvýšený dohled panoval od pondělního večera také nad nejvýznamnějšími židovskými objekty v Česku. Podobně zareagovali i strážníci v Břeclavi. „Ihned od rána zajišťuje městská policie zvýšený dohled ve městě s důrazem na církevní objekty,“ uvedl břeclavský starosta Svatopluk Pěček.