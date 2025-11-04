Slovák v Brně u zastávky pobodal dva Ukrajince, před soud však nepůjde

Velké množství krve zůstalo nejen na zemi po dubnovém konfliktu tří cizinců u zastávky MHD na jihu Brna. Podle informací iDNES.cz byl agresorem Slovák, který pobodal dva příslušníky Ukrajiny. Ti napadení nožem přežili, utrpěli však středně těžká až těžká zranění. Trestní stíhání útočníka kriminalisté zastavili pro nepříčetnost.

„Muž trpí schizofrenií a je hospitalizován v psychiatrické nemocnici,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.

Původně policie případ navrhovala právně kvalifikovat jako pokus o vraždu.

Konflikt se odehrál 11. dubna před sedmou hodinou ráno v ubytovně a na blízké autobusové zastávce v Kšírově ulici. Krátce po incidentu policisté agresora zadrželi. Následně se pustili do ohledání místa činu a výslechu svědků.

Krvavé stopy zůstaly po konfliktu na podlaze ve vchodě do domu, na dveřích, chodníku i u lavičky na zastávce. Už podle jejich množství bylo jasné, že to nebyla běžná pěstní bitka.

Krev na dveřích i zastávce. Cizinec pobodal u ubytovny dva další, skončili v nemocnici

Mluvčí záchranářů Michaela Bothová uvedla, že šlo o bodnořezná poranění. Všechny tři účastníky konfliktu sanitky odvezly do brněnských nemocnic. Vážně zranění Ukrajinci putovali na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích. Slovák utrpěl lehká zranění, ošetřili jej lékaři ve Fakultní nemocnici u svaté Anny.

