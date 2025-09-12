Běžná cesta autobusem se pro cestující změnila v drama, když jeden z pasažérů vytáhl nůž a začal s ním ohrožovat okolí.
Žena, která seděla přes uličku, nejdříve ruku muže, v níž držel nůž, odstrčila, okamžitě poté utekla ke kabině řidiče.
Agresor staršího věku se vydal za ní, nicméně jiný muž, který seděl na sedadle před útočníkem, vstal a nebál se ozbrojence zpacifikovat. „Využil zhoupnutí vozu, jež agresora vyvedlo z rovnováhy, a strhl ho mezi sedadla. Tam s ním na zemi chvíli zápasil, dokud mu nůž nevytrhl z ruky,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Muž podle něj zasluhuje poděkování za odvážný zákrok, nicméně policisté lidem takové zásahy proti ozbrojeným útočníkům rozhodně nedoporučují.
Šofér autobusu mezitím ještě v Brně zastavil a otevřel dveře vozu, aby cestující mohli utéct do bezpečí.
Agresora následně zadrželi přivolaní policisté. „Při kontrole nadýchal téměř 2,3 promile alkoholu a putoval rovnou do policejní cely,“ doplnil mluvčí. Pod vlivem drog útočník nebyl.
Po 48 hodinách od zadržení jej však ze zákona museli policisté propustit, což se i stalo. Pro vazbu, kterou nařizuje soud, podle Chaloupky nebyl zákonný důvod.
Kriminalisté nyní zjišťují, co chtěl útočník s nožem provádět a co jej k jeho nevyzpytatelnému jednání vedlo. Podle Chaloupky chtějí znát i jeho psychický stav. Teprve následně rozhodnou o právní kvalifikaci případu. Jinými slovy potřebují vědět, zda byl vůbec při činu příčetný a je možné jej trestně stíhat.