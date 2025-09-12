VIDEO: Opilec vytáhl nůž na cestující v autobuse, pohotový muž ho zpacifikoval

Autor:
  11:15
Nejdříve v klidu seděl, pak ale opilý cestující v autobuse začal šmátrat v kapse a vytasil nůž s dlouhou černou čepelí. Zamířil k ženě, která seděla naproti přes uličku. Taková scéna se odehrála v pondělí v linkovém autobusu z Brna do Ostopovic. Vážným následkům zabránil pohotový muž, který agresora zpacifikoval a odzbrojil. Policie nyní zjišťuje motiv činu i to, jestli byl útočník příčetný.

Běžná cesta autobusem se pro cestující změnila v drama, když jeden z pasažérů vytáhl nůž a začal s ním ohrožovat okolí.

Žena, která seděla přes uličku, nejdříve ruku muže, v níž držel nůž, odstrčila, okamžitě poté utekla ke kabině řidiče.

Agresor staršího věku se vydal za ní, nicméně jiný muž, který seděl na sedadle před útočníkem, vstal a nebál se ozbrojence zpacifikovat. „Využil zhoupnutí vozu, jež agresora vyvedlo z rovnováhy, a strhl ho mezi sedadla. Tam s ním na zemi chvíli zápasil, dokud mu nůž nevytrhl z ruky,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Muž podle něj zasluhuje poděkování za odvážný zákrok, nicméně policisté lidem takové zásahy proti ozbrojeným útočníkům rozhodně nedoporučují.

Šofér autobusu mezitím ještě v Brně zastavil a otevřel dveře vozu, aby cestující mohli utéct do bezpečí.

Agresora následně zadrželi přivolaní policisté. „Při kontrole nadýchal téměř 2,3 promile alkoholu a putoval rovnou do policejní cely,“ doplnil mluvčí. Pod vlivem drog útočník nebyl.

Po 48 hodinách od zadržení jej však ze zákona museli policisté propustit, což se i stalo. Pro vazbu, kterou nařizuje soud, podle Chaloupky nebyl zákonný důvod.

Kriminalisté nyní zjišťují, co chtěl útočník s nožem provádět a co jej k jeho nevyzpytatelnému jednání vedlo. Podle Chaloupky chtějí znát i jeho psychický stav. Teprve následně rozhodnou o právní kvalifikaci případu. Jinými slovy potřebují vědět, zda byl vůbec při činu příčetný a je možné jej trestně stíhat.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Fotka romského prvňáka spustila nenávistné komentáře, řeší je policie

Pochlubit se fotkou malého školáka chtěla na sociální síti jeho matka. Vzápětí se však romský prvňák z Brna stal terčem hanlivých a urážlivých komentářů, které se začaly v příspěvcích sdílející jeho...

Muž střelil na ulici ženu do hlavy. Myslel, že je agentkou cizí mocnosti

Minulý týden postřelil šestatřicetiletý muž přímo na ulici v brněnském Králově Poli do hlavy nicnetušící starší ženu. Střelce kriminalisté dopadli po třech dnech. K výstřelu se přiznal, uvedl, že si...

Brno přechytračilo soukromníka. Parcely koupil developer, městu je prodá levněji

Koupit dráž, prodat levněji. Takto nezvykle postupuje developer, který v létě od soukromníka vykoupil parcely, jež Brno nutně potřebuje k výstavbě další etapy protipovodňových opatření na řece...

Chtěl zpátky do výcviku, hájí se vojenské zdravotnice souzené za smrt studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. V případu jsou kvůli usmrcení z nedbalosti obžalované dvě zdravotnice. Tragédie se stala předloni...

Zchátralý historický dům v centru Brna ustoupí divadlu, to získá sklady i byty

Svou výškou vypadá historický dům v sousedství brněnského Městského divadla v úzké mezeře velmi stísněně, jako by ho obě sousední budovy utlačovaly. V blízké budoucnosti už tomu tak nebude. Magistrát...

VIDEO: Opilec vytáhl nůž na cestující v autobuse, pohotový muž ho zpacifikoval

Nejdříve v klidu seděl, pak ale opilý cestující v autobuse začal šmátrat v kapse a vytasil nůž s dlouhou černou čepelí. Zamířil k ženě, která seděla naproti přes uličku. Taková scéna se odehrála v...

12. září 2025  11:15

Opozice na jihu Moravy žádá rezignaci klíčového hráče ODS, vrší se jeho kauzy

V poslední době téměř neuplyne týden bez aféry spojené s jeho osobou. Jihomoravský radní pro životní prostředí a energetiku a zároveň znojemský zastupitel Karel Podzimek (ODS) se snaží mírnit stále...

12. září 2025  10:41

Hvězda MMA trénuje ve svém: klec Procházka má, kuchař a sauna budou časem

Na devíti stech metrech čtverečních, v nevyužitých prostorách bývalé tiskárny v širším centru Brna, otevřel zápasník Jiří Procházka svoje nové tréninkové centrum. Název má – v duchu Procházkovy...

12. září 2025  9:22

Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi

Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily vpodvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními...

11. září 2025

Povýšení dvorní dámy i neděle zdarma. Znojmo a Mikulov čekají obří vinobraní

Koncerty, tanec, jarmark, závan historie a především víno s burčákem. Na to všechno se o víkendu mohou těšit v Mikulově a Znojmě, kde se konají největší vinařské slavnosti v Česku. Každoročně...

11. září 2025  14:35

Archeologové našli u Brna unikátní dřevěný vodovod, tvoří ho tři kmeny s šachtou

Nález, který podle nich nemá v Česku obdobu, se povedl archeologům v Tišnově na Brněnsku. Pod zdejším náměstím objevili dřevěné potrubí tvořené kmeny, které jsou spojeny železnými čepy a napojují se...

11. září 2025  11:56

Z okna bytu během oslavy vylétla kovová berle, na ulici zranila dva chlapce

Dva osmileté chlapce zranila v centru Brna berle, která nečekaně vylétla z okna v prvním patře. Jeden měl po zásahu zdravotnickou pomůckou na hlavě velkou bouli, druhý krvavý šrám. Podle svědkyň...

11. září 2025  11:04

Po referendu chystají studii a mění okna. Koupená zbrojnice slouží jen jako sklad

Ačkoliv podle zákonem daných podmínek nejsou výsledky březnového referenda ve Znojmě závazné, vedení města před samotným hlasováním avizovalo, že je za závazné považovat bude. Přípravy na předělání...

11. září 2025  5:05

Hazard na dálnici. Podívejte se, jak skrytá kamera natočila řidiče kamionů

V pravé ruce za jízdy drží telefon, do něhož se co chvíli dívá. Vedle řidiče kamionu mezitím jedou policisté, kteří jej po celou dobu natáčejí. Hlídky si šofér všímá až po minutě, kdy spustila...

10. září 2025  14:30

Muž střelil na ulici ženu do hlavy. Myslel, že je agentkou cizí mocnosti

Minulý týden postřelil šestatřicetiletý muž přímo na ulici v brněnském Králově Poli do hlavy nicnetušící starší ženu. Střelce kriminalisté dopadli po třech dnech. K výstřelu se přiznal, uvedl, že si...

10. září 2025  13:16

Advantage Consulting, s.r.o.
IMPREGNÁTOR ROTORŮ (33.500-38.500 KČ KČ) | JEDNA SMĚNA

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 33 500 - 38 500 Kč

Dalších 32 315 volných pozic

Auto prorazilo vchod drogerie a mezi regály smetlo ženu. Řidič si spletl pedály

Do prodejny drogerie v Letovicích na Blanensku vjel v úterý s autem pětaosmdesátiletý řidič. Nehoda se stala, když se venku snažil zaparkovat, jenže si spletl pedály a místo brzdy sešlápl plyn....

10. září 2025  11:54

Radní upravil majetková přiznání. Zapomněl jsem na sedm milionů od otce, tvrdí

Radní Jihomoravského kraje Karel Podzimek (ODS) se ocitl v podezření kvůli nesrovnalostem v příjmech a výdajích. Poté, co se novináři začali o záležitost zajímat, upravil svá již podaná majetková...

10. září 2025  9:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.