Na největším jihomoravském hřbitově chystají úpravy za čtvrt miliardy

Dvě stovky strážníků dohlížejí na bezpečnost na brněnských hřbitovech v době, kdy si lidé připomínají Památku zesnulých. „Kromě Ústředního hřbitova budou pravidelně kontrolovat pietní místa v Židenicích, Líšni, Slatině a Tuřanech či v Komíně. Posílené kontroly se týkají také městských částí Královo Pole, Řečkovice, Jehnice, Soběšice, ale i Žebětín,“ vyjmenovala mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.

Strážníci si tentokrát pomůžou moderní technikou. Využijí stálý kamerový systém, ale i mobilní kamery. Ty je možné podle potřeby instalovat na riziková místa. Poskytují tak nepřetržitý dohled. Za tmy hlídky využívají i dalekohledy s nočním viděním.

Cílem zvýšeného dohledu a pravidelných kontrol je zajistit návštěvníkům hřbitovů bezpečí a zabránit vandalům v ničení pietních míst. „Věřím, že pomůže předejít případným krádežím věnců, kytic, ničení hrobů či vykrádání aut,“ uvedl ředitel Městské policie Brno Luboš Oprchal.

Na Památku zesnulých se pravidelně zvyšuje i provoz na silnicích. Strážníci budou řidiče navádět na volná parkovací místa. Důrazně jim však doporučují k cestě na hřbitov využít hromadnou dopravu, aby se vyhnuli kolonám.

Brněnské hřbitovy jsou až do středy 3. listopadu otevřené od 7 do 19 hodin. Na Ústředním hřbitově jezdí zdarma až do 2. listopadu také okružní autobus.