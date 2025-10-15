Ústavní soud dal šlechticům šanci získat zpět zámecké vybavení

  16:07
Ústavní soud (ÚS) otevřel dědicům šlechtického rodu Serényiů cestu k vydání někdejšího mobiliáře zámku Lomnice na Brněnsku. Bude o něm znovu rozhodovat Krajský soud v Brně. V části, která se týkala vybavení zámku v Luhačovicích na Zlínsku, však soudci stížnost zamítli, a rodina ho zpátky nezíská.

Zámek Lomnice ve stejnojmenné obci na Brněnsku (snímek z roku 2009) | foto: MAFRA

Advokátka rodiny Daniela Trávníčková dnešní nález přivítala. Lomnický mobiliář podle ní tvořily rodinné věci, zmínila nábytek, porcelán, příbory, sklo, fotografie nebo historické lovecké zbraně.

Stát obě památky po mnohaletém sporu vydal v restitucích Isabelle Thienen-Adlerflychtové, dceři posledního majitele Aloise Serényiho, ovšem bez mobiliáře. Po její smrti ve sporu pokračuje Franz Thienen-Adlerflycht.

Soud o lomnický zámek trvá 18 let a bude dál pokračovat

V případě Lomnice rozhodl Ústavní soud vstřícně. Podle soudce zpravodaje Tomáše Langáška neexistuje racionální důvod, aby si stát ponechal mobiliář, když vydal zámek.

U Luhačovic je situace jiná, Isabella Thienen-Adlerflychtová totiž v roce 1991 výslovně požádala jen o vydání mobiliáře Lomnice. „Zda se tak stalo opomenutím, neznalostí, nebo z jiné příčiny, není podstatné. Tuto skutečnost již právně zvrátit nelze, ledaže by stát i tyto věci vydal dobrovolně,“ uvedl Langášek. V tomto rozsahu proto soud stížnost zamítl.

Polovina zámku už je opravená

Lomnický zámek Serényiům patřil od 17. století. Za vlády komunistů chátral, od 70. let budovu využívalo učiliště a střední odborná škola. V posledních letech majitelé památku postupně opravují a příležitostně otevírají návštěvníkům, hlavně při kulturních akcích.

Ústavní soud odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o zámky v Lednici a Valticích

Totéž platí také pro luhačovický zámek, který před restitucí sloužil základní umělecké škole a domu dětí a mládeže. Historický mobiliář zámku Lomnice se momentálně nachází v zámcích Lysice, Rájec nad Svitavou a Slatiňany. „Nejsem s rozhodnutím seznámena, nemohu nic komentovat,“ uvedla kastelánka lysického zámku Martina Rudolfová. Věci z Luhačovic jsou v Boskovicích a ve Slavkově u Brna.

„Zámek v Lomnici už prochází nákladnou opravou, byl předán v havarijním stavu. Polovina už je zrekonstruovaná do krásné podoby, provádí se tam i prohlídky, je o ně velký zájem. Na nádvoří se pořádají koncerty,“ popsala Trávníčková. Zmínila také gotickou kapli, do níž rodina nedávno vrátila vzácnou madonu, kterou se jí podařilo v roce 1948 zachránit.

