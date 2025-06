„Ukrajinská strana poskytla dostatečné záruky, že se stěžovatelem bude zacházeno s respektem k jeho základním právům. Nebyl důvod tomu nevěřit,“ řekl soudce zpravodaj Tomáš Langášek. Případnou vazbu a výkon trestu muž podle ukrajinských záruk absolvuje na západě země, daleko od fronty, kde se odehrávají boje mezi Ruskem a Ukrajinou.

V ústavní stížnosti muž poukázal na to, že zakořenil v Česku a jeho manželka je těhotná, a tak by vydání do vlasti mohlo zasáhnout do jeho práva na rodinný život. Podle platné ukrajinské legislativy mu navíc hrozí vojenská povinnost, která by fakticky znemožnila případný návrat do Česka.

Langášek ale poukázal na to, že odvod muži bezprostředně nehrozí, přinejmenším v době vyšetřování, soudního řízení a výkonu trestu. Přemístění cizince do státu, v němž podléhá občanské branné povinnosti, obecně není překážkou vydání, plyne z nálezu.

Očekávané rodičovství také není důvodem, proč ukrajinské žádosti o mužovo vydání nevyhovět. „To, že se někdo má stát rodičem, ho neimunizuje, nechrání ani před trestním stíháním, ani před vydáním k trestnímu stíhání do cizího státu,“ řekl Langášek.

Od doby spáchání údajného trestného činu uplynulo zhruba osm let. Muž tvrdí, že z údajného podvodu neměl významný prospěch a vystupoval jako takzvaný bílý kůň. Ústavní soud zdůraznil, že otázky viny a trestu bude řešit teprve ukrajinská justice.

„Podezření je důkazně podloženo alespoň v té míře, která je nezbytná pro posouzení žádosti ukrajinských orgánů o vydání k trestnímu stíhání,“ uvedl Langášek.

Ukrajinec ani jeho právní zástupce se dnešního vyhlášení nálezu nezúčastnili.