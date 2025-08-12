Uznávanému vědci zkazilo nezákonné stíhání kariéru, Ústavní soud se ho zastal

Ústavní soud (ÚS) v úterý vyhověl stížnosti vědce a pedagoga Ladislava Novotného, jenž se domáhá vyššího odškodnění za nezákonné trestní stíhání. Chce půl milionu korun. Policie a soudy se případem údajných daňových úniků zabývaly přibližně 15 let, nakonec byl Novotný zproštěn obžaloby.
„Obecné soudy nedostatečně zvážily specifické okolnosti případu. Přiznané zadostiučinění za nemateriální újmu v celkové výši 85 tisíc korun představuje neústavní bagatelizaci nezákonného trestního stíhání,“ řekl soudce zpravodaj Tomáš Langášek.

„Nález Ústavního soudu ukázal, že práva a spravedlnosti lze dosáhnout,“ řekl Novotný. Nejde podle něj tolik o peníze jako o obecnější přesah nálezu. V ústavní stížnosti uvedl, že stíhání pro něj bylo dehonestující, traumatizující a negativně ovlivnilo jeho působení v akademické sféře. Před stíháním působil na vedoucích pozicích, byl mezinárodně uznávaný, řídil velké projekty, měl desítky patentů a průmyslových vzorů. Stíhání vše změnilo.

Chyby policie zastavily trestní stíhání, majitel muzea si může oddechnout

Pozastavila se také procedura jmenování Novotného vysokoškolským profesorem v oboru analytické chemie. Mezi návrhem a jmenováním nakonec uplynulo 16 let.

Stát Novotnému uhradil dobrovolně 75 tisíc korun. O zbytek nároku, tedy 425 tisíc korun, se muž opakovaně soudil, a to se střídavými úspěchy. Nakonec mu Městský soud v Praze přiznal jen dalších 10 tisíc korun.

Stíhání podle městského soudu ovlivnilo vědcovy pracovní aktivity jen v omezené míře. Celková částka 85 tisíc korun spolu s omluvou podle rozhodnutí městského soudu odpovídá prokázané újmě.

Za sbírku brouků kriminál. Ostatní vědci se entomologů zastávají

Podle ústavních soudců však justice nevzala v potaz jedinečné individuální okolností a rozměry posuzovaného případu. Novotný je veřejně činnou osobou a jeho profesní život je do značné míry odvislý od odborné a morální reputace, kterou trestní stíhání narušilo.

ÚS neurčil finanční částku, která Novotnému náleží, ani nedal podrobný návod pro její výpočet. „Z ústavního hlediska však nelze vzhledem ke všem okolnostem věci považovat za přiměřenou dosud přiznanou částku. Obecné soudy musí znovu odpovědně zvážit veškeré klíčové okolnosti tohoto případu a rozhodnout,“ stojí v nálezu.

Soud také připomněl, že výše odškodnění nemateriální újmy vypovídá o úctě státu k soukromému a veřejnému životu.

