Nemusela to být jen jeho vina, uznal Ústavní soud v případu muže sraženého tramvají

Ten se musí důkladněji zabývat okolnostmi, lépe rozhodnutí zdůvodnit a zohlednit i zodpovědnost provozovatele. Nález je dostupný na webu Ústavního soudu.
„V dalším řízení bude za účelem nového posouzení míry účasti každé ze stran na způsobené škodě nezbytné provést poměřování různých skutkových okolností na straně škůdce a na straně poškozeného,“ stojí v nálezu soudkyně zpravodajky Daniely Zemanové.
Soud dnešním nálezem podle ní nestanovil, že muž získá nějaké odškodné. Jen upozornil, že soudy vycházely z mylné premisy a špatně vyhodnotily zodpovědnost provozovatele tramvaje v rušném městském prostředí.
„Nebezpečí, které z provozu vyplývá, může být příčinou různých zranění. Pokud jsou ta zranění způsobena právě provozem, pak za ně provozovatel nese v každém případě zodpovědnost a nemusí nic zavinit, nemusí porušit žádnou povinnost. V takovém případě, když se chodec i při své neopatrnosti střetne s tramvají, tak příčiny jeho úrazu jsou nejméně dvě, jednak provoz tramvaje, jednak jednání chodce. Soudy považovaly za jedinou příčinu jednání chodce, což je nepřípustné a v rozporu se zákonem,“ řekla Zemanová.
Nereagoval na výstražné zvonění
Nehoda se stala v prosinci 2016 na přechodu pro chodce. Muž utrpěl zlomeniny a další těžká zranění s mnoha komplikacemi a zůstal odkázaný na péči druhých. Následně podal žalobu na dopravní podnik. Žádal dohromady 654 325 korun, větší polovinu nároku tvořilo bolestné, zbytek náhrada za ztížení společenského uplatnění. Městský soud žalobu zamítl.
Dospěl k závěru, že výlučnou příčinou újmy na zdraví bylo mužovo neopatrné počínání. Vstoupil totiž do kolejiště před projíždějící tramvaj, aniž by se rozhlédl, nereagoval na výstražné zvonění a nedal tramvaji přednost. Naopak řidič podle městského soudu reagoval přiměřeně. Ještě před tím, než muž vstoupil z ostrůvku do tramvajového pásu, začal nouzově brzdit a výstražně zvonit.
Krajský soud rozsudek městského soudu jako věcně správný potvrdil. Nejvyšší soud dovolání odmítl. V ústavní stížnosti muž uvedl, že přinejmenším třetinový podíl na vzniku škody má dopravní podnik jako provozovatel tramvaje. Kdyby prý řidič začal brzdit dříve, dopravní nehoda by se nestala.
Zemanová novinářům řekla, že případů, kdy se provozovatel tramvaje zcela zbaví odpovědnosti, bude v praxi málo. Jde například o situace, kdy někdo v sebevražedném pokusu úmyslně vstoupí před jedoucí tramvaj či lokomotivu.
|
24. března 2026