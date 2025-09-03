„Otevření brány“. Ústavní soud dal ženě šanci na odškodnění za zneužívání knězem

  16:54
Ústavní soud dal ženě novou šanci na odškodnění za to, že policie neprovedla účinné vyšetřování trestního oznámení na katolického kněze, které se týkalo sexuálního zneužívání. Žalobu o 500 tisíc korun justice zamítla, protože nárok považovala za promlčený, i když odvolací soud zároveň uznal, že policie skutečně pochybila.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Znovu rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2. Podle ústavních soudců žalobu nelze v tuto chvíli zamítnout kvůli promlčení. „Lhůta pro uplatnění nároku ještě ani nezačala běžet,“ řekl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

Dnešní nález znamená „otevření brány“, pro oběti bude snazší dosáhnout odškodnění, prohlásil ženin advokát Daniel Bartoň.

Na základě trestního oznámení začala policie v květnu 2014 vyšetřovat sexuální zneužívání, kterého se údajně v předešlých dvanácti letech dopouštěl římskokatolický kněz. Začalo, když bylo ženě sedmnáct let,a končilo, když jí bylo třicet. Policie oznámení třikrát odložila s vysvětlením, že jednání nenaplnilo skutkovou podstatu znásilnění ani sexuálního nátlaku.

Biskupství v Brně postavilo mimo službu kněze, dopustil se sexuálního činu

Státní zastupitelství později sice uznalo, že kněz se dopustil sexuálního nátlaku, ale případ už znovu neotevřelo, protože v mezičase uplynula promlčecí doba. Ženinu stížnost proti odložení kauzy v minulosti odmítl Ústavní soud, našla však zastání u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku, podle kterého české orgány dostatečně nezohlednily ženinu zranitelnost, psychický stav, vývoj vztahu s knězem a její závislost na něm.

Nejdřív rozhodnutí v trestní linii

Česko musí podle rozsudku štrasburského soudu ženě nahradit nemajetkovou újmu 25 tisíc eur, tedy přibližně 612 tisíc korun podle aktuálního kurzu. Žena také podala návrh na obnovu řízení u Ústavního soudu (ÚS), o které dosud nebylo rozhodnuto.

Dnešní nález se týká jiné linie soudního rozhodování. V roce 2022 žena uplatnila u ministerstva spravedlnosti nárok na náhradu nemajetkové újmy 500 tisíc způsobené trojnásobným odložením věci. Ministerstvo její žádosti nevyhovělo. Neuspěla ani u soudů, které sice uznaly, že policie porušila právo na účinné vyšetřování, ale nárok na náhradu újmy dosud považovaly promlčený.

Muž zneužil dceru i děti, s nimiž pracoval. Odškodnění stále nemají

Promlčecí lhůta v odškodňovací linii však podle ÚS nezačne běžet dřív, než porušení práva na účinné vyšetřování s konečnou platností posoudí všechny příslušné orgány v trestní linii, včetně ÚS a ESLP. V nyní projednávaném případě je tak nutné vyčkat, jak ÚS rozhodne o návrhu na obnovu řízení v trestní linií.

„Teprve po jeho rozhodnutí bude jasné, v jakém rozsahu bylo právo stěžovatelky na účinné vyšetřování porušeno a jak se věc dále procesně vyvine. Až tehdy může lhůta pro uplatnění nároku na náhradu újmy začít běžet,“ uvedl Jirsa.

3. září 2025

3. září 2025  16:54

1. září 2025

