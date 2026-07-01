Část krajů dostává z daní méně peněz. Nespravedlnost? Rozhodne Ústavní soud

Na Ústavní soud se loni na podzim obrátila skupina 32 senátorů, které zastupuje lidovec Petr Fiala. Stížnost vznikla na základě podnětů z Pardubického kraje.
Protože senátoři podali návrh na zrušení části zákona, konkrétně o takzvaném rozpočtovém určení daní, musí se jím zabývat soudní plénum. Soudce zpravodaj Jiří Přibáň svolal na středu na 9:00 veřejné vyhlášení nálezu.
Problém podle senátorů nespočívá ani tak v tom, že některé kraje dostávají víc peněz než jiné, ale v tom, že zákon neobsahuje mechanismus, který by umožňoval podíly průběžně přizpůsobovat objektivním změnám – třeba počtu obyvatel, jejich potřebám sociálních služeb nebo třeba délce krajských silnic. Kraje podle návrhu senátorů dostávají peníze nerovnoměrně.
Co senátoři navrhují
Senátoři navrhli zrušit ustanovení zákona, které zakotvuje způsob výpočtu, a také přílohu, jež stanovuje procentní podíly jednotlivých krajů.
Největší podíl, zhruba 13,8 procenta, má Středočeský kraj, jinak se podíly pohybují zhruba od 3,2 procenta v případě Prahy po 9,6 procenta v případě Moravskoslezského kraje.
„Což má přímé dopady na kvalitu a dostupnost veřejných služeb pro jejich občany. Některé kraje, které v posledních letech investovaly do rozšiřování své infrastruktury a služeb, jsou nyní nuceny provoz těchto zařízení dotovat na úkor jiných potřeb. To se konkrétně projevuje například v omezených možnostech financování oprav silnic II. a III. třídy, v poddimenzovaném financování sociálních a zdravotních služeb či v omezování provozu kulturních a volnočasových zařízení,“ argumentují senátoři.
Podle nich tento stav zasahuje do práva občanů jednotlivých krajů na rovný přístup k veřejným službám a mezi obyvateli regionů vytváří nerovnosti, přestože jejich potřeby a nároky na služby státu nejsou rozdílné.
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Kdyby soud návrhu vyhověl, museli by politici přijmout novou právní úpravu. Soud nemůže vlastním rozhodnutím nastavit nová pravidla.
Babiš: Ať se kraje domluví mezi sebou
Za senátory jednal lidovec Petr Fiala. Do Brna ve středu k Ústavnímu soudu ale kvůli pracovním povinnostem nepřijede.
„Návrh podporují dlouhodobě i Pardubický, Zlínský, Středočeský a Jihomoravský kraj. Jsou na nespravedlnosti rozdělování daní bité. Ten zákon vůbec nedýchá s dobou, bohužel žádná vláda se ke změně nemá. Ta předchozí nechala navrhované změny zaparkované ve Sněmovně,“ řekl iDNES.cz senátor Fiala.
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Nová vláda Andreje Babiše (ANO) také s vlastními návrhy na změnu nepřišla. Premiér letos v dubnu prohlásil, že kraje by se nejprve musely dohodnout mezi sebou. „Chápu, že rozpočtové určení daní už není úplně spravedlivé. Ale debata může proběhnout, pokud kraje za námi přijdou společně, řeknou, že se nějak domluvily,“ řekl Babiš.
Podle senátora Fialy ale taková domluva téměř jistě skončí neúspěchem. „Pokusy o domluvy v Asociaci krajů byly a budou, ale dohoda mezi kraji přijde jen velmi těžko. Žádný region by totiž nemohl finančně ztratit,“ vysvětlil Fiala pro iDNES.cz, proč se rozhodl s kolegy ústavní stížnost podat a spor vyřešit jinou cestou než přes vládu.
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Ústavní soudci se aktuálně zabývají také dalším návrhem, který se týká rozpočtového určení daní, tentokrát však pro města. Jiná skupina senátorů nedávno požádala, aby soud zrušil ustanovení, která zvýhodňují Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň při rozdělování daňových příjmů. Zákon podle senátorů vytváří uzavřenou skupinu čtyř měst, privilegovanou na úkor ostatních samospráv. Soud návrh zpřístupnil na webu, soudcem zpravodajem se stal Jan Svatoň.