Paralyzovaný chlípník chce z detence, Ústavní soud se ho zastal

Muž trpí idiopatickou neuropatií, tedy postupujícím onemocněním periferních nervů. Bez invalidního vozíku je takřka nepohyblivý, má pokroucené ruce a je zpomalený kvůli medikaci. Podle obhajoby v tomto stavu není nebezpečný pro okolí, není schopen recidivy a postačovalo by jej „odclonit od přístupu k internetu“.
Justice teď musí doplnit dokazování, například znaleckým posudkem. „Není zřejmé, jak přesně se nemoc projevuje, zda je vůbec fyzicky schopen, případně do jaké míry, představovat nebezpečí pro společnost, ať už při fyzickém, nebo virtuálním kontaktu na internetu,“ řekl soudce zpravodaj Tomáš Langášek.
|
Jsem impotentní, hájí se muž souzený za zneužití dívek. Jejich matka přihlížela
Zdůraznil, že Ústavní soud dnešním nálezem nepředjímá výsledek, nelze tedy verdikt vykládat tak, že se muž automaticky dostane na svobodu či do ústavní léčby. Zabezpečovací detence je nejpřísnější druh ochranného opatření a intenzivní zásah do osobní svobody jednotlivce, připomněl Langášek.
„Tomu odpovídají nároky kladené na obecné soudy při rozhodování o této formě omezení osobní svobody, a to i z hlediska důkazního standardu a odůvodnění soudních rozhodnutí,“ stojí v nálezu.
Ochranné léčení nesplnilo účel
Muž je v detenci od 30. srpna 2021. Podle pravomocných rozsudků se dopustil ohrožování výchovy dítěte, zneužití dítěte k výrobě pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, šíření pornografie a pohlavního zneužití.
Nejprve mu soudy uložily ambulantní léčení, poté ústavní léčení a nakonec detenci. Ochranné léčení totiž neplnilo svůj účel a nezaručovalo dostatečnou ochranu společnosti.
|
Ani vězni, ani pacienti. V detenci končí psychicky narušení zločinci
Soudy o detenci rozhodují u lidí, kteří jsou - často kvůli vážné duševní poruše - mimořádně nebezpeční a nelze je ponechat na svobodě ani v ústavní léčbě. Detence je na dobu neurčitou a justice pravidelně posuzuje, zda důvody přetrvávají.
Režim detenčních ústavů, z nichž jeden je i v Brně, kombinuje vysoké zabezpečení a povinnou psychiatrickou a psychologickou léčbu, typicky u pachatelů závažné násilné nebo sexuální trestné činnosti.