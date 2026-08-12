„Obhajoba musí mít reálnou možnost vyjádřit se ke stanovisku státního zastupitelství,“ řekl předseda senátu Zdeněk Kühn. Jiřikovský se vyhlášení nezúčastnil, jeho advokát Martin Kotrbáček nález považuje za částečný úspěch.
„Nález vnímáme pozitivně, byť jsem doufal, že když už do toho ÚS zasahuje podruhé, bude mít dost prostoru zaobírat se našimi dalšími námitkami, to znamená tím, zda jsou skutečně dány vazební důvody,“ řekl Kotrbáček. Na základě jiného podnětu ústavní soudci už dříve konstatovali porušení Jiřikovského práv při jiném rozhodování o vazbě. K propuštění na svobodu ale nevedl ani předešlý nález.
Městský soud v Brně letos v dubnu ponechal Jiřikovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna. Muž podal stížnost, kterou krajský soud jako druhá instance poslal k reakci státnímu zastupitelství a obdržel osmistránkové vyjádření.
Následně v květnu zrušil usnesení městského soudu, ovšem sám rozhodl o tom, že Jiřikovský zůstane ve vězení, protože vazební důvody trvají. Obhajoba tvrdila, že krajský soud vycházel i z argumentů státního zastupitelství, ke kterým se ovšem Jiřikovský nemohl vyjádřit. Podle ústavních soudců to skutečně byla chyba.
„Nedostatky v organizaci a činnosti soudní moci, ke kterým při množství projednávaných věcí občas logicky dochází, nemohou jít k tíži těch, kteří se na soud obracejí jako na ochránce svých práv,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Josefa Baxy.
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Krajský soud se teď musí znovu zabývat Jiřikovského stížností proti dubnovému prodloužení vazby. I kdyby ale nakonec rozhodl, že pro vazbu už nebyl důvod, mělo by to význam zřejmě jen z hlediska případného odškodnění. Procesní situace se totiž na přelomu července a srpna změnila podáním obžaloby. O vazbě se tak musí rozhodovat znovu ve třicetidenní lhůtě.
Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného Jiřikovského, provozovatele darknetového tržiště, kde se obchodovalo s drogami. Dar byl podle policistů a žalobců součástí plánu na „vyprání“ špinavých peněz. Aktéři, mezi kterými je také exministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS), vinu popírají.
Blažek ve středu na síti X uvedl, že vazba je součástí nátlaku na Jiřikovského, jenž podle exministra odmítá potvrdit „příběh“ vykonstruovaný policií a státním zastupitelstvím. „Co myslíte, kolik ‚svobodné vůle‘ byste měli po spektakulárně násilnickém zatčení, hrozbě neomezené vazby a nekonečného trestu, jímž žalobci nehrozívají ani vrahům a brutálním násilníkům?“ uvedl Blažek na X.
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„A fakt, že ÚS musel opakovaně konstatovat i porušování základních pravidel trestního řízení vůči němu, jen dokresluje, jak si jsou ‚orgány‘ jisté, že si s propagandistickou podporou některých pečlivě vybraných novinářů mohou dovolit úplně všechno,“ doplnil Blažek, jenž ale zároveň uvedl, že Jiřikovského osobně nezná.
Na verdikt Ústavního soudu momentálně čeká ještě osm dalších stížností v bitcoinové kauze. Pět jich podal Jiřikovský, dvě advokát Kárim Titz a jednu Blažek. Čtvrtý obžalovaný, někdejší Blažkův náměstek Radomír Daňhel, žádnou stížnost nepodal.
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15. srpna 2025