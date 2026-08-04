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Zásah policie na Ústavním soudu. Budovu evakuovala kvůli nálezu munice

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  12:37aktualizováno  12:57

Při rekonstrukci objektu Ústavního soudu v Brně nalezena munice, pravděpodobně z období 2. světové války. Budova byla preventivně evakuována. Po odvezení munice se soud vrátil od normálního provozu. (4. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Při rekonstrukci objektu Ústavního soudu v Brně se dnes našla zkorodovaná munice, zřejmě z druhé světové války. Policie budovu preventivně krátce evakuovala a na místě zasahoval policejní pyrotechnik.

Policie v úterý dopoledne evakuovala budovu Ústavního soudu v Brně kvůli nálezu zkorodované munice. Objevili ji dělníci při rekonstrukci objektu, podle prvotních informací patrně pocházela z období druhé světové války.

Na místo vyrazili specializovaní policisté, kteří budovu preventivně vyklidili. Munici následně odvezli. „Opatření je u konce, munice byla odvezena a zaměstnanci se vrátili do budovy,“ informovala policie po poledni na sociální síti X.

Situace v okolí Ústavního soudu je nyní už zcela klidná. Podle reportérky iDNES.cz lidé do budovy opět běžně vcházejí a policejní opatření na místě není vůbec patrné.

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