Zásah policie na Ústavním soudu. Budovu evakuovala kvůli nálezu munice

Policie v úterý dopoledne evakuovala budovu Ústavního soudu v Brně kvůli nálezu zkorodované munice. Objevili ji dělníci při rekonstrukci objektu, podle prvotních informací patrně pocházela z období druhé světové války.
Na místo vyrazili specializovaní policisté, kteří budovu preventivně vyklidili. Munici následně odvezli. „Opatření je u konce, munice byla odvezena a zaměstnanci se vrátili do budovy,“ informovala policie po poledni na sociální síti X.
Situace v okolí Ústavního soudu je nyní už zcela klidná. Podle reportérky iDNES.cz lidé do budovy opět běžně vcházejí a policejní opatření na místě není vůbec patrné.