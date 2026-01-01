Brno mění přístup k bezohledným řidičům, první úsekové měření spustí nejdřív v létě

  12:48
Úsekové měření rychlosti v Kníničské ulici v Brně začne nejdříve příští rok v létě. Jedná se o první ulici, kde by město chtělo měření spustit. Jakékoliv instalaci těchto radarů se dosud bránilo, což vládnoucí politici zdůvodňovali rozkopanými ulicemi. Na Kníničské, která je čtyřpruhovou ulicí s několika přechody pro chodce, řidiči často nedodržují povolenou rychlost.
„Nyní máme zpracovaný projekt a s policií řešíme technické napojení,“ řekla Zdeňka Obalilová z tiskového střediska magistrátu. Brno čekalo, až bude tříkilometrová silnice, která slouží jako hlavní tah z Bystrce a Kníniček k centru města, kompletně opravená. To se letos po několikaměsíčních omezeních povedlo.

V ulici je rychlost omezená na 50 kilometrů za hodinu. Městské části Komín trvalo pět let, než s tímto požadavkem uspěla u odboru dopravy magistrátu, u Jihomoravského kraje jako vlastníka silnice a u Brněnských komunikací jako správce silnice. Dříve se totiž ulicí jezdilo až sedmdesátkou a jen v některých místech byla rychlost snížená na 50 kilometrů za hodinu.

Mnozí řidiči však omezení ignorovali. Kvůli tomu se stávaly nehody, ať už srážky aut, nebo kolize s chodci na přechodech.

Jestli ovšem zůstane maximální rychlostí padesátka, není v tuto chvíli jisté. „Rychlostní parametry a jejich případné změny jsou nyní v jednání,“ řekla Obalilová.

V Brně se zatím nikde rychlost neměří, a město tak řidiče nepokutuje. Radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) to vysvětloval v minulých letech tak, že Brno je natolik rozkopané, že není vhodné řidiče ještě zatěžovat.

Nelichotivý primát: Brno je magnetem na nehody. Zachránit ho mají radary

Nyní jsou však zásadní stavby na velkém městském okruhu hotové a nikde se na něm momentálně nestaví. Dokončená je přestavba Bauerovy ulice, rozšíření Žabovřeské i úseky od Husovických tunelů pod sídliště Vinohrady. Po dvou a půl letech také skončila oprava mostu v ulici Otakara Ševčíka, stejně jako je plně průjezdné Poříčí.

S úsekovým měřením se zatím mohli řidiči v Brně setkat jen krátce na provizorní mostní konstrukci u Tomkova náměstí při stavbě dnes již hotové estakády. Kamery tehdy hlídaly dodržování maximálně povolené dvacítky. Za zhruba osm měsíců dohledu brněnský magistrát rozdal více než 8 300 postihů, což mu přineslo několik milionů korun.

