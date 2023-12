U Kuřimi spustí úsekové měření, silnice patří k nejrizikovějším na jihu Moravy

Kamery jsou na místě už několik týdnů, zatím u nich ale probíhala kalibrace a zkušební provoz. Ten se zítra přepne do toho ostrého.

„Důvodem je zajištění větší bezpečnosti v části, kde řidiči často překračují povolený limit, navíc je zde obtížné až riskantní odbočení právě do Blanenské ulice,“ okomentovala nasazení „předčasného vánočního dárku“ Lucie Trubelíková z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Šoféři v místě, kudy denně míří přes třicet tisíc aut, mohou nyní jet maximálně sedmdesátikilometrovou rychlostí, mnoho z nich ale pravidla nedodržuje. Ignorování dopravních předpisů pak jiným ztěžuje odbočení, řidiči jsou nervózní, když minuty čekají, a nakonec třeba neodhadnou, jak rychle se k nim protijedoucí auto řítí.

„Jestli jede sedmdesátkou, nebo 110 kilometrů v hodině, to je velký rozdíl,“ poznamenal starosta Kuřimi Drago Sukalovský (nez.). Na mysli má jak možnost rychlé reakce zabrzdit, tak třeba i následky nehod. V tomto ohledu je štěstí, že žádná smrtelná se u tamní křižovatky dosud nestala.

Radary mají smysl, dokazují to i statistiky

Lidé často radary vnímají jen jako „zbytečnou buzeraci“. Jak však podotýká krajský koordinátor organizace BESIP zaměřující se na bezpečnost na silnicích Pavel Čížek, nikdo řidiče nenutí nedodržovat rychlost. „Rozhodně se radary nikde neosazují svévolně,“ podotkl s tím, že kuřimskou křižovatku i on vnímá jako velmi rizikovou.

Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška mají měřiče rychlosti pro zvýšení bezpečnosti zásadní smysl, což ukazují také statistiky. „Když porovnáte počet přestupků hned po instalaci a po roce, rozdíly jsou obrovské. Řidiči se naučí rychlost dodržovat, protože nechtějí platit pokuty. Když je velký provoz, musí se navíc přizpůsobit šoférovi před sebou, který jede podle pravidel,“ řekl už před časem MF DNES.

Na hlavním tahu z Brna na Svitavy, silnici I/43, jsou u odbočení do Kuřimi nově radary na úsekové měření.

Na enormně frekventovaném tahu I/43 jde o první takový radar na jihu Moravy, další jsou až u Svitav v Pardubickém kraji. ŘSD ovšem vnímá i další místa, kde řidiči šlápnou na plyn více, než by měli. Ostatně u autobusových zastávek poblíž Bořitova na Blanensku, kde je také snížená rychlost, v příštím roce nainstaluje – alespoň prozatím – informativní radar.

Ještě severněji na křižovatce ve směru na Boskovice nedávno silničáři dodělali kruhový objezd, který má také zlepšit napojení a zajistit větší bezpečnost díky nutnosti snížit rychlosti.

Další „jedničkové“ měření pohlídá řidiče příští rok. „Úsekové radary nainstalujeme na silnici I/52 u Pohořelic,“ uvedla Trubelíková.

Jiné obce si úsekové měření chválí

Jinde už se šoféři krotí. Třeba od letošního června v Ostrovačicích na Brněnsku, kudy se mnozí snaží objet zacpanou dálnici D1, případně tudy vedou i objízdné trasy při nehodách. Tamní starosta Přemysl Šiška (nez.) si úsekové měření takřka přes celou obec nemůže vynachválit.

„Od Rosic je dlouhý rovný úsek a také z druhé strany, takže jsme chtěli řidiče přinutit šlápnout na brzdu. Průtah vede přes náměstí i kolem školy,“ přiblížil s tím, že za první měsíce ostrého provozu už vnímá zklidnění dopravy. „I když peníze z pokut nejdou do našeho rozpočtu, jsme spokojeni,“ zdůraznil.

V Ostrovačicích funguje radar od letošního června Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Výběr má totiž na starosti úřad v Rosicích, pod které Ostrovačice administrativně spadají. Na jednu stranu mají tamní úředníci práci s vyřizováním obsílek, na tu druhou si ale díky sankcím městská kasa výrazně přilepší. Podobně jako Šlapanice za radar v Bílovicích nad Svitavou. „Určitě se to i tak vyplatilo, protože doprava se zklidnila a není z ní ani takový hluk,“ zhodnotil starosta Bílovic Milan Boháček (STAN) dva roky fungování radaru na silnici do Obřan.

To zmiňovaná Kuřim je dostatečně velké město na to, aby peníze přitekly do jeho rozpočtu. To se děje už nyní díky radaru v ulici Pod Vinohrady, kde je kvůli absenci chodníku zavedená třicítka. Tu mnozí nedodržovali, nicméně s kamerovým dohledem se situace zásadně zlepšila.

Do dvou let mimoúrovňové křížení?

Jaké částky lze na pokutách očekávat z nového úsekového měření na hlavním tahu, je zatím velmi těžké odhadovat. Při podobně hustém provozu na Tomkově náměstí v Brně, kde radar zhruba půl roku hlídal dvacítku při přejíždění provizorní mostní konstrukce kvůli stavbě další části velkého městského okruhu, vybral magistrát od neposlušných řidičů miliony korun.

Dohromady šlo o více než osm tisíc přestupků. Ačkoliv se zcela jistě i kvůli Kuřimi ozvou kritici, že měřič je jen kasičkou na peníze do rozpočtu a nic dalšího neřeší, podle Čížka není jiná možnost než rychlost takto vynucovat, když řidiči limit ignorují. „Jiným řešením by byl odklon dopravy na kapacitní silnici nebo dálnici, ale to je v dohledné době nereálné,“ prohlásil.

Starosta Kuřimi alespoň doufá, že už brzy začne výstavba mimoúrovňové křižovatky, na níž by se tak auta vyhnula jakémukoliv potenciálnímu střetu. Stále věří, že se podaří splnit zahájení výstavby v roce 2025, jak ŘSD už několik let plánuje, přestože vyřizování stavebního povolení napadají tamní spolky, a je tak nutné řešit jejich námitky.