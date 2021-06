Snad se použije mozek místo klikací myši, doufá v dotaci šéf nemocnice

Tři roky už uplynuly od krizové situace, kdy sanitky kroužily několik hodin po kraji, protože kvůli přeplněným nemocnicím neměly kam umístit pacienty. Tehdy se začalo intenzivně diskutovat o nutnosti zmodernizovat stávající urgentní příjmy a zřídit další v menších zařízeních.



Větší kapacitu akutně potřebuje také Fakultní nemocnice Brno (FN Brno), která má jako jediná na jižní Moravě traumacentrum, kde se starají o nejvážnější případy, například po autonehodách.



Přestože jde o důležitou investici, peníze se stále nedaří získat. A to ani přes „klikací soutěž“ o miliardové dotace, za kterou ministerstvo pro místní rozvoj sklízí nyní kritiku.

„Asi jsme špatní klikači. Nyní nevím, jak to bude, nemáme žádné informace. Na urgentní příjem jsme žádali 350 milionů korun, protože ten stávající je skutečně nedostačující. Peníze by nám pomohly rozšířit současnou kapacitu minimálně na trojnásobek. Jsme pod obrovským tlakem, protože některé nemocnice v regionu omezily potřebnou péči a nám tak přibylo práce,“ popisuje ředitel FN Brno Jaroslav Štěrba.



„Pevně věřím, že bude používán i lidský mozek, a nejen klikací myš, a peníze nakonec získáme. Jde skutečně o velmi důležitou investici,“ oznamuje Štěrba s tím, že je potřeba vybudovat nový urgent také v Dětské nemocnici.

Urgenty chce i kraj

Peníze na nové přístroje a částečně na urgentní příjmy se pokoušela získat také krajská zdravotnická zařízení, ani ta však na dotace nedosáhla. „Ještě věříme, že se upraví stávající pravidla, za kterých je možné o peníze žádat,“ říká krajský radní pro zdravotnictví Jiří Kasala (ODS).

Že je zřízení nové sítě urgentních příjmů ve většině nemocnic prioritou vlády, přitom tvrdil už na začátku loňského roku během návštěvy Brna sám premiér Andrej Babiš (ANO). „Samy nemocnice urgentní příjmy chtějí, protože ve finále pomohou celému zdravotnickému systému,“ uvedl tehdy.

Úplně nové urgenty mají vzniknout v šesti krajských nemocnicích – v Břeclavi, Kyjově, Hodoníně, Vyškově, Znojmě a Ivančicích. Mají fungovat jako filtr na pacienty. Ve vstupní hale bude čekat zdravotnický tým, který vytřídí příchozí podle závažnosti jejich stavu.



Lékaři budou mít po ruce ambulance i důležité vybavení, aby během pár minut mohli provést základní vyšetření a rozhodnout o dalším postupu. Zároveň se postarají také o lidi, které nepřivezli záchranáři sanitkami, ale do nemocnice se dopravili sami. Už tak nebudou muset bloudit a řešit, na které oddělení mají zamířit.

Podle Kasaly se kraj plánu na vznik těchto urgentních příjmů rozhodně nevzdává. „Jedná se o jednu z priorit Jihomoravského kraje pro toto programovací období. Vzhledem k vysokým finančním nákladům chceme získat peníze z Integrovaného regionálního operačního programu,“ sděluje.

U svaté Anny uspěli

Odlišná situace panuje ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně (FNUSA), v jejímž čele stojí ředitel Vlastimil Vajdák, jenž je současně náměstkem ministra zdravotnictví. V „klikací soutěži“ si nemocnice podle stávajících pravidel zajistila 499 milionů na investice a bude žádat peníze i na nový urgentní příjem.

„Nyní dáváme dohromady podklady k zadání studie. Jakmile bude hotová, vysoutěžíme projektanta a následně zhotovitele stavby. Nový urgent by nás měl stát asi padesát milionů. Pokud vše půjde podle plánu, měl by být hotový do konce příštího roku,“ přibližuje mluvčí FNUSA Dana Lipovská.

Nyní u svaté Anny funguje pouze takzvaný vysokoprahový urgentní příjem, kam přivážejí pacienty s vážnými problémy záchranáři. Zbytek pacientů, kteří přijdou sami, nebo je někdo přiveze, se v současné době obrací na příslušné lékařské odbornosti jako chirurgie, interna či urologie, které jsou rozesety po celém areálu nemocnice.

„Je to nekomfortní pro pacienty i pro personál. Navíc se samozřejmě stává, že například pacient navštíví chirurgii, protože si myslí, že má chirurgický problém, tam ale zjistí, že se jedná o neurologický problém, a podobně. Hlavním smyslem vybudování nového centrálního urgentního příjmu je právě centralizace. Pacient přijde na jedno místo, kde bude vyšetřen a poté buď propuštěn, nebo převezen na příslušné lůžkové oddělení,“ vysvětluje Lipovská s tím, že denně by mělo přes nový urgent projít až 120 pacientů. „Nemělo by dojít k výraznému rozšíření kapacity, ale k již zmíněnému většímu komfortu,“ podotýká Lipovská.

Na vytoužené peníze by ovšem mohly nakonec dosáhnout i další nemocnice, včetně FN Brno. Ministryně pro místí rozvoj Klára Dostálová (ANO) totiž slíbila, že resort klikací soutěž ve výzvě React-EU ještě přehodnotí, takže s dotacemi by se mohlo dostat na všechny.