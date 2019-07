Úřednice si odpykala trest za podvod, na radnici řeší investice dál

Například podle předsedy organizace Oživení Marka Zelenky jde v takových případech o hrubé porušení pracovní kázně, které má být potrestáno výpovědí.

„Pokud si pan starosta takového člověka nechal na úřadě, je to na jeho zodpovědnost. Opozice by se měla ptát, zda přijal nějaká bezpečnostní opatření. Úředník se přeci může znovu dostat do kontaktu s aktéry kauzy. Pokud nic takového starosta neučinil, je to na odvolání z funkce,“ myslí si Zelenka.

V kauze šlo o sjednávání veřejných zakázek pro úřad ve Starém Lískovci a brněnský Biofyzikální ústav Akademie věd. Obžalovaných bylo celkem sedm, přičemž škodu vyšetřovatelé vyčíslili na 15 milionů korun.

Weisová podle rozsudku společně s ředitelem ústavu Daliborem Krejčím sdělovala podnikateli Petru Kratochvílovi částky, za které by byly schopny dané projekty dodat jiné firmy, což podnikateli umožnilo přijít s finančně nejvýhodnější nabídkou. Jeho firma KP stavby tak ve Starém Lískovci získala například zakázku na opravu budovy v Oderské ulici za 2,3 milionu korun.

Městský soud v Brně potrestal Weisovou a další aktéry kauzy v únoru 2015. „Verdikt potvrdili také krajští soudci,“ dodala mluvčí brněnského krajského soudu Eva Angyalossy.

Soud se zachoval absurdně, hájí úřednici starosta

Odpovědný tajemník tehdy Weisovou přeložil na stavební úřad ve Starém Lískovci. Poté, co jí u podmíněného trestu vypršela vyměřená dvouletá zkušební lhůta, ji vrátili zpátky na původní pozici referentky přes investice.

„Paní Weisová skutečně nic nespáchala. Soud se zachoval naprosto absurdně. Každý, kdo zná anabázi tohoto případu, si udělá obrázek sám. Což značí i fakt, že paní Weisovou chtěli prvně potrestat devíti lety vězení, což pak překvalifikovali,“ říká starosta Krásný.

„Nakonec nedostala ani zákaz výkonu, tím pádem nebyl důvod něco měnit. Navíc máme zákon o úřednících a zákoník práce. Pokud soud nezakáže výkon práce, tak nemáte v ruce nic, kvůli čemu zaměstnance úřadu propustit. Tajemník magistrátu postupoval, jak měl. Navíc je paní Weisová skutečně schopnou úřednicí,“ zdůvodnil, proč Weisová i přes rozhodnutí soudu na úřadě ve Starém Lískovci nadále pracuje.

Nedávno dokonce dostala jako „sociální případ“ od městské části do pronájmu zdarma třípokojový opravený byt, smlouva je však napsaná na jejího manžela.

„Kvůli soudu se paní Weisová dostala do finančních potíží, protože musela platit právní služby. Proto měla s manželem nárok na byt. Původně si žádali o neopravený, podle pravidel města ale musíme byt nejprve dát do pořádku, než ho dáme k pronájmu,“ tvrdí Krásný.

Úřednicí se nezabýval ani kontrolní výbor

Redakce kontaktovala i Weisovou, odmítla ale cokoliv komentovat.

Že na úřadě městské části pracuje, lze zjistit i z jeho oficiálních webových stránek. Spadá pod odbor všeobecný, který kromě jiných činností také připravuje a provádí jednotlivé investice menšího rozsahu nebo části velkých investic.

„Pokud soud nerozhodne o zákazu činnosti, tak nastupuje rovina morální. O setrvání dotyčného pracovníka by mělo rozhodnout vedení městské části, především se ale může dotyčný rozhodnout sám. Pokud existují nějaké pochybnosti ohledně tohoto či jiného případu, může se tím zabývat i kontrolní úřad. Žádný podnět jsme ale neobdrželi,“ uvedla opoziční zastupitelka a předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva ve Starém Lískovci Květuše Doležalová (ČSSD).

Případ ve Starém Lískovci připomíná příběh, který se v minulosti odehrál v Terezíně na Hodonínsku. Bývalá starostka Miroslava Vykydalová způsobila podle pravomocného rozsudku obci milionové škody. Za zpronevěru musela dokonce do vězení. Poté, co byla propuštěna na svobodu, ji zaměstnala firma v Dubňanech, která má na starosti správu městských bytů a také bytů v Kyjově.