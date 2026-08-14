Obytný komplex nahradí bývalý průmyslový areál vedle husovické vozovny, který šel k zemi. „Získání pravomocného stavebního povolení pro druhou etapu je důležitým milníkem celého projektu. Po dokončení demolic jsme mohli bezprostředně zahájit stavební práce a pokračovat v proměně dlouhodobě uzavřeného areálu na živou součást města,“ řekl provozní ředitel UDI Group Jakub Malý.
Součástí druhé etapy jsou dva polyfunkční domy, úpravy veřejných prostranství, nové silnice, rozsáhlá výsadba zeleně a spolupráce s městskou částí na revitalizaci přilehlého parku. Vznikne v prostoru mezi ulicemi Mostecká, Husovická, Svitavská a Svitavským nábřežím.
Oproti první etapě jde o rozlehlejší území. Může tak vzniknout téměř 900 bytů. Kromě bydlení počítá investor také s prostory pro obchody a služby, supermarketem a parkově upraveným vnitroblokem přístupným veřejnosti.
„Brno se dlouhodobě potýká s nedostatkem nových bytů. Věříme, že Urban Park přispěje k rozšíření nabídky moderního bydlení v atraktivní lokalitě blízko centra města,“ poznamenal Malý.
Přínosem komplexu z pohledu okolních obyvatel je otevření Mostecké. Tato ulice dosud končila v uzavřeném výrobním areálu, investor ji nově zpřístupní. Lidé se po ní dostanou až k nábřeží, které běžně slouží k procházkám po frekventované cyklostezce. Okolí řeky se má navíc dočkat v letech 2028 až 2030 významných úprav, které jej přemění v přívětivé místo pro odpočinek s možností dostat se až přímo k vodě.
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Stovky bytů i supermarket. Komplex za miliardy oživí zašlou čtvrť i nábřeží
Dokončení druhé etapy Urban Parku je v plánu v roce 2030, první započatá loni v létě se má kolaudovat na podzim příštího roku. Z většiny nabídne menší byty o velikosti 1+kk. Například jednotka o rozloze 30 metrů čtverečních s šestimetrovým balkonem ve třetím podlaží stojí 5,1 milionu korun.
Kromě UDI Group připravují v oblasti velké developerské projekty i další investoři. Například naproti přes řeku proměňuje CPI Property Group obří brownfield v novou čtvrt Nová Zbrojovka, kde vznikne zhruba dva a půl tisíce bytů a denně se bude pohybovat asi 20 tisíc lidí. Na místě bývalé motorárny Zetor dál na sever vybuduje IMOS development Nové Husovice pro minimálně dva a půl tisíce lidí.