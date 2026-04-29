Stovky bytů i supermarket. Komplex za miliardy oživí zašlou čtvrť i nábřeží

Oldřich Haluza
  12:48
Na Svitavském nábřeží v brněnských Husovicích vzniká první etapa obytného komplexu Urban Park. Na místě někdejšího průmyslového areálu vedle husovické vozovny nabídne 236 bytů a pět obchodních jednotek. Kolaudace je v plánu na podzim příštího roku. Dělníci zároveň aktuálně demolují původní objekty kvůli druhé fázi projektu, jejíž výstavba začne v létě.

Za vznikajícím komplexem stojí developerská firma UDI Group. Počítá s celkovými náklady přesahujícími čtyři miliardy korun. Dohromady vznikne v několika etapách přes 1 100 bytů. Výstavba má přispět k proměně dlouho zanedbaného koutu Brna.

První etapa je umístěná mezi frekventovanou cyklostezku na nábřeží řeky Svitavy a Mosteckou ulici. Byla zahájena loni v červnu poté, co demoliční četa zbourala zašlé objekty výrobního areálu. Původně investor počítal se stavbou bydlení hotelového typu, díky územnímu plánu mohl učinit změnu na plnohodnotný bytový dům.

Od loňského léta dělníci staví první část bytového komplexu Urban Park v brněnských Husovicích. Nachází se mezi Svitavským nábřežím a Mosteckou ulicí. (duben 2026)
První etapa bytového komplexu Urban Park v brněnských Husovicích nabídne 236 bytů.
Aktuálně je hotová monolitická konstrukce podzemních garáží, dělníci dokončují konstrukce prvního nadzemního podlaží. Následně se vrhnou na vyšší patra.

Z většiny půjde o menší byty o velikosti 1+kk. Například jednotka o rozloze 30 metrů čtverečních s šestimetrovým balkonem ve třetím podlaží vyjde na 5,1 milionu korun. „Zájem o byty je velmi vysoký, což odpovídá dlouhodobě silné poptávce po novém bydlení v Brně,“ řekl generální ředitel UDI Group Jan Chromeček.

Pět obchodních jednotek v přízemí nabízí investor k prodeji. Vzniknou tam služby, které přispějí ke zkvalitnění občanské vybavenosti lokality. Součástí plánu je také zelený vnitroblok s relaxačními prvky určený pro rezidenty. „Urban Park po dokončení nabídne také obchody, restauraci nebo kavárnu a zázemí pro sport a relaxaci,“ uvedl Chromeček.

Zatímco první etapa vzniká jižně od Mostecké ulice, druhá se týká většího území severně od ní. Tato ulice dosud končila v uzavřeném areálu, nově bude zpřístupněna a lidé se po ní dostanou až k nábřeží.

I ve druhé fázi projektu vzniknou dominantně byty. Investor počítá také s prostory pro obchody a služby, supermarketem a parkově upraveným vnitroblokem přístupným veřejnosti. Později budou následovat další etapy.

Firma se chce zároveň zapojit do modernizace technických sítí v okolí komplexu. Za několik let se má výrazných úprav dočkat nábřeží, které se změní v přívětivější místo pro odpočinek s možností přístupu až k vodě. „Urban Park se stává významnou součástí postupné proměny Husovic, přispěje k jejich oživení novým bydlením, službami i kvalitnější infrastrukturou,“ shrnul Chromeček.

Kromě UDI Group připravují v oblasti velké developerské projekty i další investoři. Například naproti přes řeku proměňuje CPI Property Group obří brownfield v novou čtvrt Nová Zbrojovka, kde vznikne zhruba dva a půl tisíce bytů a denně se bude pohybovat asi 20 tisíc lidí. Na místě bývalé motorárny Zetor dál na sever vybuduje IMOS development Nové Husovice pro minimálně dva a půl tisíce lidí.

