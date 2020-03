Úrazová nemocnice odmítá pochybení, sestry však dostaly leták v angličtině

14:09 , aktualizováno 14:09

Úrazová nemocnice v Brně připravila letáky se základními anglickými frázemi, které pomohou sestrám při komunikaci s cizinci. Novinářům to dnes řekl ředitel nemocnice Zdeněk Buštík. Zařízení tím reaguje na nedávnou událost, kdy do nemocnice přišly tři cizinky a ptaly se na vyšetření na koronavirus. Buštík se zároveň ohradil proti tomu, že by nemocnice v této situaci pochybila.