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Nechtějí nám nic říct, stěžuje si na úřady starosta obce sužované chovem koz

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  14:20
Ani po jednání u kulatého stolu s úředníky se podle starosty Unkovic na Brněnsku Petra Pospíšila (Společně za Unkovice) nepřiblížilo vyřešení problému velkého stáda koz, jejichž chov řadu let obtěžuje obyvatele obce. Ti nemají ani aktuální informace o průběhu řízení. Odbor životního prostředí v Židlochovicích i Krajská veterinární správa uvedly, že obec není účastníkem řízení.

Zhruba před dvěma týdny vyhotovil židlochovický úřad rozhodnutí, které doručil chovateli. Na dotaz, co je jeho obsahem, vedoucí odboru Milan Komenda řekl, že nemůže podrobnosti z řízení sdělovat a neví to oficiálně ani starosta.

Státní veterinární správa (SVS) navrhla Židlochovicím jako obci s rozšířenou působností redukovat stádo s více než 300 kusy na 50 kusů. To, že je redukce obsahem rozhodnutí a že na vykonání má chovatel dva měsíce, napsal mluvčí SVS Petr Vorlíček s odkazem na to, že to sám chovatel již zmínil v médiích.

Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem, čítá přibližně 300 kusů. Podle veterinářů žijí zvířata v nevyhovujících podmínkách a jejich počet by se měl výrazně snížit, k nápravě však zatím nedošlo. (červen 2026)
Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem, čítá přibližně 300 kusů. Podle veterinářů žijí zvířata v nevyhovujících podmínkách a jejich počet by se měl výrazně snížit, k nápravě však zatím nedošlo. (červen 2026)
Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem, čítá přibližně 300 kusů. Podle veterinářů žijí zvířata v nevyhovujících podmínkách a jejich počet by se měl výrazně snížit, k nápravě však zatím nedošlo. (červen 2026)
Stádo koz v Unkovicích na Brněnsku, které obtěžuje místní hlukem i zápachem, čítá přibližně 300 kusů. Podle veterinářů žijí zvířata v nevyhovujících podmínkách a jejich počet by se měl výrazně snížit, k nápravě však zatím nedošlo. (červen 2026)
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Podle Pospíšila však zatím chovatel stádo nezredukoval a nesplnil ani starší nařízení. Loni po deseti letech Česká plemenářská inspekce (ČPI) chov zaregistrovala a dala chovateli známky, aby kozy označil. „To neudělal, a když jsem se ČPI ptal, tak mi odpověděli, že mi nemohou podávat informace,“ řekl Pospíšil.

ČPI na dotaz, jak svoje nařízení kontroluje a vymáhá, dosud nereagovala. Veterináři dříve udělili chovateli pokutu 20 tisíc korun za několik porušení veterinárního zákona. Pospíšil nyní v dopise požádal jak úřad v Židlochovicích, tak veterinární správu, aby se obec stala účastníkem řízení.

Pospíšil již dříve poukazoval na to, že kozy pravidelně unikají z pozemku chovatele a okusují zeleň na jiných pozemcích. Chovatel také na různých místech zakopává mrtvá těla či je pálí, na konci srpna se kozí lebky objevily i na dně Panského rybníka. Obyvatele také obtěžuje zápach.

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Veterináři obci mimo jiné navrhli, aby oslovila myslivce, kteří mohou volně se pohybující neoznačené hospodářské zvíře v honitbě lovit, což je podle Vorlíčka v souladu s mysliveckým zákonem. S tímto výkladem však Pospíšil nesouhlasí, a odeslal naopak myslivcům dopis, aby se vyvarovali střelby na kozy uniklé z pozemku.

Pospíšil odmítl také neformální návrhy veterinářů na to, aby lidé z obce sami přistoupili k oznámkování koz či aby obec uspořádala finanční sbírku, z jejíhož výtěžku by chovatel tuto činnost zaplatil odborné firmě. Do obecního oběžníku Pospíšil napsal, že úřady mají strach z odpovědnosti a z finančních nákladů.

„Úředníci z ORP Židlochovice i veterinární správa vědí, že podle zákona musí chovateli zvířata odebrat do náhradní péče. Protože ale nevědí, kolik to bude státní kasu stát, snaží se hodit problém na naši obec,“ napsal starosta.

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