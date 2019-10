Běhání po úřadech odpadá pomalu, páté město s Portálem občana je Znojmo

Zaplatit pokutu za špatné parkování nebo podat žádost o zábor veřejného prostranství? To se bez cesty na úřad neobejde. Navíc kvůli stanoveným úředním hodinám mnohdy ani bez volna v zaměstnání.

Ve Znojmě však nově nabízejí elektronickou službu Portál občana, díky které mohou lidé komunikovat s radnicí kdykoliv z pohodlí domova. Průkopnický krok Znojma chtějí následovat také další jihomoravská města.

„Díky portálu si člověk vyřídí spoustu záležitostí z vlastního počítače a třeba kvůli žádosti o kolaudaci nebo platbě poplatků už nemusí chodit na úřad. Stačí mít jen přístup k internetu,“ říká místostarosta Znojma Jakub Malačka (ČSSD).

Registraci zájemci najdou na webu portalobcanaznojmo.cz, a to trojího typu. Nejméně výhodná je bez ověření identity – člověk sice najde formulář, vyplní ho a odešle, ale už nevidí, co se s jeho žádostí děje. Navíc stejně pak musí zajít na úřad potvrdit, že ji opravdu poslal on.

Naopak nejpohodlnější je portál pro lidi, kteří mají státem ověřenou identitu, například datovou schránkou. Ti žádost vyplní, elektronicky odešlou úředníkovi a pak sledují, jestli ji už vyřídil. Stejně tak můžou hlídat povinné poplatky a klidně online uhradí i pokutu od strážníků.

Znojmo je teprve pátým městem v Česku, které Portál občana zavedlo, a postupně chce jeho funkce rozšiřovat.

„Městský úřad má přibližně 250 formulářů. Dvě desítky nejčastěji využívaných jsme zařadili do portálu. Podle reakcí lidí přidáme další. Touto formou se časem budou podávat i veškeré žádosti o dotace,“ doplňuje Malačka.

V Brně zaplatí parkování i MHD, v Břeclavi jsou na začátku

O portálu, přesněji v jaké podobě by se dal využít, se aktuálně vedou jednání v Brně, ale plánují ho i další jihomoravská města. Mezi tím, co jednotlivé radnice nyní umožňují vyřizovat z domova, totiž panují markantní rozdíly.

Nejdál je Brno, které už několik let využívá a rozšiřuje takzvanou elektronickou identitu občana, neboli Brno iD. Po jednorázovém ověření ji člověk využije k placení odpadů, zakoupení šalinkarty, hlasování v anketách nebo v participativním rozpočtu. Další služby nabízí záložky Sport, Knihovna a Zoo.

„Stejně tak je plně digitální systém rezidentního parkování a elektronicky lze žádat také o ekodotace,“ vypočítává mluvčí brněnského magistrátu Radka Loukotová. Město nabízí online i rezervaci termínu na určitou hodinu při vyřizování občanky, řidičáku či pasu.

To můžou také lidé v Hodoníně. Vyřídit si doklady ale musí osobně, online vidí jen stav a frontu na přepážkách. Podobně funguje i tamní registr pohledávek, kam může občan s povoleným přístupem nahlédnout a zjistit, jestli dluží za odpad či za psa. Uhradit závazky pak jde převodem z účtu.

Portál občana ve Znojmě Nabízí formuláře různých odborů úřadu – zatím 20, další přibudou. Uživatelé s ověřenou identitou je mohou vyplnit, elektronicky odeslat a sledovat stav vyřízení. Můžou hlídat také vlastní závazky vůči městu (poplatky, pokuty) a uhradit je elektronicky. Touto formou se časem budou podávat také žádosti o dotace.

„Naším cílem je co nejvíce ulehčit lidem vyřizování svých záležitostí a placení poplatků přímo z domu, proto jsme se k Portálu občana také přihlásili. Nyní projekt připravujeme, požádali jsme o spolufinancování z dotací ministerstva vnitra a čekáme na rozhodnutí,“ říká za radnici Josef Horníček. Co už však v Hodoníně funguje 24 hodin denně, je online hlášení závad prostřednictvím portálu Zmapujto.

Také břeclavský městský úřad plánuje nabízet lidem online služby, ale tady jsou teprve na začátku cesty. V současnosti si místní mohou vyřídit přes počítač žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí.

Za online službu se dá považovat i mapový portál města. V něm je vyznačené placené i rezidentní parkování, zobrazují se tu odstávky dodávek energií, plán blokového čištění, interaktivní mapa sběrných míst tříděného odpadu či lokalit určených pro volný výběh psů nebo místa s koši, na kterých jsou sáčky na exkrementy. Také jeho prostřednictvím se dají hlásit závady a stěžovatel vidí, jestli je město už řeší.

I v Břeclavi plánují Portál občana zavést. „Určitě je to cesta, kterou se budeme ubírat nejen my, ale nakonec všechny radnice,“ uzavírá mluvčí Jiří Holobrádek.