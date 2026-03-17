Podle starosty Jana Vituly (Vaše Židlochovice) se hackerům nepodařilo útok dotáhnout, protože jej pracovníci v určité fázi zastavili. Výši výkupného podle Vituly útočníci nenapsali, podle právníků pak jde o jinou kvalifikaci trestného činu, než kdyby ji uvedli. „Každopádně chtěli výkupné v bitcoinech,“ poznamenal Vitula.
Bitcoiny jako kryptoměna obvykle slouží právě pro to, aby se kriminalisté nedostali k útočníkům. Vitula také uvedl, že útočníci použili teprve zhruba půl roku starý ransomware nazvaný deadlock.
„Je to velmi sofistikovaná záležitost. Našli jsme nedávnou zahraniční analýzu, ve které se zmiňuje, že nese velmi podobné znaky s jinými podobnými softwary z KLDR,“ přiblížil starosta Vitula. „Ale odkud byli útočníci, čert ví.“
|
Podle něj stojí kybernetické zabezpečení úřadu hodně peněz a neustále se něco inovuje a upgraduje. „Ale je to nekonečný dostih. Útočníci jsou pořád kousek před námi,“ zmiňuje Vitula.
Původní předpoklad počítal s tím, že by měl úřad třítisícového města začít fungovat příští týden. Nyní ale odborníci zvažují, zda zvolit bezpečnější variantu a veškerý software kompletně reinstalovat a převést data, což by trvalo déle. Město spolupracuje také s policií a zatím nemá indicie, že unikla osobní data.
|
„Díky pravidelnému zálohování dat se snad podaří minimalizovat následky. Poměrně brzy po zjištění rozsahu škod se podařilo obnovit chod odboru vnitřní správy, takže jsme alespoň mohli kontaktovat občany, aby si vyzvedli svoje již hotové občanské průkazy a cestovní doklady. Ostatní záležitosti řešíme dle stanovených priorit,“ popsal starosta.
„Veškerou agendu týkající se registru vozidel, registru řidičů, žádostí o občanské průkazy, cestovní pasy a řidičské průkazy si po dobu uzavření židlochovického úřadu mohou lidé vyřídit na jakémkoliv jiném obecním úřadě s rozšířenou působností, například v Hustopečích, Pohořelicích nebo v Brně,“ doplnil Vitula.