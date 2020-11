Uprchlý klokan unikal měsíc a půl, doma nechal družku čekající potomka

Zhruba rok a půl starý klokan rudokrký pojmenovaný Riki obývá rozlehlou zahradu v Javůrku na Brněnsku spolu se svou partnerkou Ájou, dvěma pštrosy či ovcemi. Zhruba před měsícem a půl však otevřenou brankou utekl.

„Zdrhl už jednou předtím, ale tehdy jsme nechali přes noc branku otevřenou a vrátil se zpět. Teď jsme nechali otevřeno čtrnáct dní, ale neobjevoval se. Přitom s partnerkou čekají potomka, který už je ve vaku. Možná utekl právě proto, do hlavy mu nevidím,“ směje se majitel zvířat Milan Špavor.



Zhruba před třemi týdny mu volali z nedalekých Přibyslavic, že se klokan objevuje u Spáleného mlýna poblíž obce.

„Šli jsme tam, ale nenarazili jsme na něj. Pak změnil stanoviště a vyskytoval se u rybníků mezi Přibyslavicemi a Velkou Bíteší. Také tam jsme ho chodili lovit, ale nenašli jsme ho. Říkal jsem si, že už budeme jezdit jenom v případě, kdy ho někdo bude přímo vidět. Protože když přijedete a paní vám řekne, že běžel támhle, tak je to jako hledat jehlu v kupce sena,“ líčí Špavor.

Mezitím se zpráva o nepolapitelném klokaním uprchlíkovi objevila na internetu. I díky tomu se minulý pátek před polednem ozvala mladá žena z Velké Bíteše, že vačnatce vidí u souseda na zahradě.

„Vůbec nerozumím tomu, jak se tam přes vysoký plot dostal. Ale bylo to optimální řešení,“ podotýká Špavor.



Vyhráno ale ještě neměl. Vybaven sedativy a indiánskou foukačkou sice klokana zasáhl, s tím to však ani nehnulo. Po čtvrt hodině tak zkusil silnější dávku.

„Sedativa jsou určená pro skot. Řešil jsem to s veterinářem, ale ten mi říkal, že o použití na klokana se nikde nepíše, takže jsem dávku odhadl. Riki už s těmi zapíchnutými jehlami vypadal jako dikobraz, ale přece jen to částečně zabralo. Ztratil trošku plachost, takže jsem se k němu přiblížil zezadu, chytil ho za ocas, naložil do auta a odvezl domů,“ popisuje majitel.

Vzhledem k tomu, že se živí trávou, by pro klokana zřejmě nebyl problém přečkat na útěku zimu. Za svůj úprk žádný trest nedostal. „On si ani neuvědomuje, že utekl,“ podotýká Šporar, který se specializuje na oceňování nemovitostí.

A jak se na jeho zahradě ocitli zrovna klokani? „To mi dávají synové k narozeninám. Mně pak nezbývá nic jiného než pokračovat v chovu,“ vysvětluje.