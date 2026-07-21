Zoo Brno má zpět uprchlého jeřába daurského, upozornili na něj stěhováci

„Díky skvělé práci našeho chovatelského týmu se ho podařilo bezpečně odchytit a nyní už je opět ve své expozici ve spodní části Zoo Brno, kde dělá společnost své samici. Speciální poděkování patří pracovníkům stěhovací služby, kteří nám do zoo zavolali, a i díky nim se nám povedlo jeřába v areálu Purkyňových kolejí bezpečně odchytit,“ uvedlo zařízení.
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Z brněnské zoo uletěl jeřáb. Zahlédli jsme divného ptáka, hlásí lidé
Jeřáb v zoo žije v nezasíťovaném výběhu. „Zřejmě mu dorostly letky a z výběhu uletěl pravděpodobně ve středu. Bohužel jeho hledání je komplikované, protože tito ptáci mohou vzduchem urazit velké vzdálenosti. Za spolupráci veřejnosti ale budeme i nadále rádi,“ uvedl už dříve mluvčí zoo Jan Bedřich.
Poté, co televize Nova v pátek odvysílala o uprchlém ptákovi reportáž, se na kontaktní telefonní číslo ozvaly desítky lidí.
„Většinou volali, protože zahlédli ‚divného ptáka‘, kterého si v přírodě nikdy nevšimli. Většinou se ale pomocí cílených dotazů podařilo dobrat k tomu, že šlo například o volavku nebo čápa. Proto jsme oznámení na Facebooku doplnili o prosbu, aby spatřeného ptáka zkusili vyfotografovat nebo natočit,“ doplnil Bedřich.
Jeřáb daurský se v přírodě vyskytuje v Asii, zejména v Číně, Mongolsku, Rusku, Japonsku a Koreji. V přírodě jde o ohrožený druh, zejména kvůli vysychání a úbytku mokřadů a rozšiřování zemědělské půdy.