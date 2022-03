Z Kyjeva utekli s postiženým chlapcem, trápí ho podvýživa a řada alergií

„Trojice bydlela u kyjevského letiště, a tak nebylo na co čekat. Tři dny strávili na cestě z Kyjeva do Brna s malým synkem, který je po těžkém porodu tělesně i mentálně postižený. Už po cestě jim docházely zásoby a nebylo kde nakoupit potraviny, které Míša s mnoha potravinovými omezeními může jíst. Ivan s Káťou ho museli krmit tím, co měli a co sehnali. Do Brna přijel drobný Míša unavený a podvyživený,“ vypravuje Zuzana Nešporová, která rodině, k níž se později připojila i babička, našla prozatímní azyl v Pohořelicích.

Ani to přitom nebylo jednoduché. Nabídku na první domluvený byt na poslední chvíli majitelé vzali zpět, klaplo to až napodruhé. S pomocí lidí z Pohořelic, kteří se sdružují na facebookové platformě Pomáhejme si v Pohořelicích, se byt upravuje a vybavuje.

Míšovi budou brzy tři. Váží ale pouhých devět kilogramů. Má mozkovou obrnu a svalovou atrofii. K tomu mnoho potravinových omezení. Nemůže lepek, laktózu, brambory, některé bílkoviny a je závislý na tekuté a kašovité stravě.

„Prvním krokem bylo sehnat Míšovi speciální výživné mléko. V Česku je k dostání pouze suspenze, kdy čtyři balení po 200 mililitrech stojí až 300 korun. Pár balení se nám podařilo sehnat a ze zahraničí dorazilo mléko v prášku, které vyjde o něco levněji,“ říká Nešporová.

Jenže tím to zdaleka nekončí. Rodina bude potřebovat pomoc i nadále, třebaže podle jejich přátel to, že jsou odkázáni na jiné, nesou těžce.

Teď je před nimi maraton zařizování speciální lékařské péče. „Míša bude doživotně odkázaný na péči druhých, speciální výživu a neobejde se bez hromady kompenzačních pomůcek včetně speciálního kočárku, vozíku a rehabilitačních pobytů,“ podotýká Nešporová, která se snaží finanční podporu pro rodinu zajistit prostřednictvím dárcovského portálu donio.

„Každá jednotlivá stovka stabilizuje Míšův zdravotní stav a posune ho k lepším vývojovým výsledkům,“ domnívá se Nešporová.

Peníze ze sbírky chce rodina použít hlavně na stabilizaci zdravotního stavu chlapce, tolik potřebné rehabilitace a rehabilitační pobyty, na nákup kompenzačních rehabilitačních pomůcek pro domácí péči včetně speciálního kočárku či vozíku, na lékařsky schválenou nutričně vyváženou stravu pro prevenci, eliminaci podvýživy a problémů s růstem.