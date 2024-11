Po Brně se toulali uprchlí berani, jeden zamířil i ke vchodu do paneláku

Na černého zvířecího uprchlíka jako první upozornil řidič, který v neděli dopoledne projížděl Farinovou zatáčkou mezi brněnskými městskými částmi Bystrc a Kohoutovice. Zvíře s rohy, které utíkalo po silnici ke Staré dálnici, považoval za muflona z nedaleké obory Holedná.

„Několik hlídek městské policie se zapojilo do jeho hledání a objevily ho u vchodu do panelového domu v Černého ulici. Poměrně klidně tam postával a strážníci ho i s pomocí přivolaného myslivce odchytili. Nešlo přitom o muflona, ale o tmavého berana kamerunské ovce. Myslivecký hospodář ho dočasně odvezl do obory,“ popsal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Ve středu ráno pak vyrazila odchytová služba městské policie do akce znovu. Tentokrát ji zaměstnal bílý beran, který kráčel poblíž Hvozdecké ulice v Bystrci. Po zpacifikování zamířil do útulku, jehož ošetřovatelkám se díky dobré znalosti chovatelů z okolí povedlo vytipovat majitelku zvířete a spojit se s ní.

„Za pomoc byla nesmírně vděčná, ale svěřila se, že už několik dní hledá kromě bílého berana i jednoho černého,“ přiblížil Ghanem.

Tmavý beran měl být v té době uzavřený v oboře, z oploceného prostoru se mu však povedlo záhadně uniknout. Strážníci jej ve středu odpoledne objevili v Jundrově nedaleko Kamenomlýnského mostu a na pomoc povolali i jeho majitelku.

„Čtveřice strážníků s odchytovou sítí zastoupila zvířeti cestu mezi ploty zahrádek z jedné strany, z druhé strany posloužil jako barikáda ženin odstavený automobil. V meziprostoru se pohybovala samotná majitelka, která berana chytila za rohy. S pomocí strážníků odnesla kučeravého recidivistu do vozidla a dopravila na pozemek za jeho světlým komplicem,“ vylíčil Ghanem.

Majitelka rohatých výtečníků poté slíbila, že zjistí, jak se jejím chovancům podařilo z pozemku utéct, a sjedná nápravu.