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Větší bezpečnost i na „houpácích smrti“. Začnou očekávané úpravy rizikových tahů

Marek Osouch
  5:11
Září na jižní Moravě tentokrát neavizuje jen začátek školního roku, ale také start úprav dvou frekventovaných tahů v regionu, které pro svou vytíženost a počet nehod nesou nelichotivé označení silnice smrti. Silničáři se pustí do dlouho očekávaných prací na trasách z Brna do Znojma i na Svitavy.

Na Blanensku za pár týdnů začne stavba stoupacího pruhu a přeložky silnice I/43 z Brna na Svitavy u Černé Hory. Jde sice o relativně krátký úsek, nicméně na zhruba osm měsíců způsobí výrazné komplikace a „zajistí“ objízdné trasy pro část dopravy, další čeká průjezd na semafor přímo přes stavbu. „Cílem stavby je zvýšit bezpečnost i plynulost dopravy,“ shrnuje za Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Lucie Trubelíková.

A to platí také pro druhé a ještě výraznější a delší omezení dvacetikilometrového úseku silnice z Brna do Znojma. Dlouho slibované a projednávané úpravy i rozšíření silnice s označením I/53 jsou tady naplánované od pátku 18. září.

Silnice I/53 z Brna do Znojma je v mnoha úsecích nebezpečná především kvůli výškovým rozdílům. (srpen 2026)
Úprav a rozšíření na střídavý třípruh, který umožní bezpečné předjíždění, se dočká úsek od Pohořelic na Brněnsku, kde hlavní tah s označením I/53 začíná, až k Lechovicím poblíž Znojma. (srpen 2026)
Úprav a rozšíření na střídavý třípruh, který umožní bezpečné předjíždění, se dočká úsek od Pohořelic na Brněnsku, kde hlavní tah s označením I/53 začíná, až k Lechovicím poblíž Znojma. (srpen 2026)
Silnice I/53 z Brna do Znojma je v mnoha úsecích nebezpečná především kvůli výškovým rozdílům. (srpen 2026)
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„Jsme rádi, že se konečně začne. V poslední době se u nás stala řada nehod. Nedodržování rychlosti je tu na denním pořádku,“ říká místostarosta zhruba šestisethlavých Branišovic na Brněnsku Václav Mišun (TOP 09).

Řidiči často riskují a předjíždí v nepřehledných úsecích. Nejednou takový manévr dopadl tragicky. Třeba i letos v srpnu při čelním střetu dvou aut zemřely dvě ženy a čtyři těžce zraněné muže převezli záchranáři do špitálů.

„Silnice je zdánlivě rovná, ale právě kvůli tomu velmi nebezpečná. Existuje velké riziko střetu, protože není vidět dostatečně dopředu,“ upozorňuje na výškové rozdíly dopravní expert Pavel Čížek.

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Některé šoféry neodradí nejen tento fakt, ale ani mnohé zákazové značky a dvojitá plná čára. Hazardují s vlastními životy i se životy těch, proti nimž v pruhu najednou vyjedou. „Říkáme tomu houpáky smrti,“ zmiňuje starosta Miroslavi na Znojemsku Martin Plechatý (nez. ) další negativní přízvisko.

Stejně jako jeho kolega z Branišovic je rád, že dlouho očekávaná stavba už skutečně začne. „Odbočit od nás na hlavní tah je dnes hrůza,“ doplňuje.

Omezení až do října 2029

Úprav a rozšíření na střídavý třípruh, který umožní bezpečné předjíždění, se dočká úsek od Pohořelic na Brněnsku, kde hlavní tah s označením I/53 začíná, až k Lechovicím poblíž Znojma. Tato obec už má od roku 2019 obchvat a současné práce na něj navážou.

„Součástí stavby je vybudování osmi mostů na hlavní trase, deseti nadjezdů a mostů na navazujících komunikacích, jednoho železničního mostu i podchodu pod trať. Dále dvě protihlukové stěny o celkové délce 518 metrů, pět ochranných stěn, přeložky a úpravy silnic nižších tříd včetně přeložky železniční trati,“ jmenuje Trubelíková rozsáhlé plány až do roku 2029.

Projekt zahrnuje také pět mimoúrovňových křižovatek, tedy nejen u Miroslavi, ale i u Oleksovic, Mackovic, Suchohrdel u Miroslavi a Trnového Pole.

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Do stavebních prací za dvě miliardy korun se dělníci pustí u Branišovic, pokračovat budou po etapách. „Půjde o velkou zátěž pro okolní obce,“ tuší branišovický místostarosta. V první sedmiměsíční etapě se náhradní trasa týká hlavně tranzitní kamionové dopravy. Mezi Pohořelicemi a Znojmem pojedou těžké vozy po silnicích přes Vlasatice, Hrušovany nad Jevišovkou či Hevlín.

Později však modernizace zasáhne i osobní dopravu či autobusy. Příští rok na jaře se totiž uzavře celý úsek od Pohořelic až k Miroslavi. „Čeká nás teď složité období, ale až bude hotovo, všichni na tyto útrapy zapomenou,“ je přesvědčený starosta Miroslavi.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Ostatně už na konci příštího roku by se měla řidičům otevřít nově vybudovaná první část od Pohořelic po Branišovice. Celkově jsou práce rozplánované až do října 2029. Termíny jednotlivých etap i konkrétní trasy náhradních tras hodlá ŘSD v čase upřesňovat. Expert Čížek proto nabádá řidiče, aby byli obezřetní a dobře sledovali provoz před sebou. Připomíná navíc souběh s opravou na Blanensku i plánovanou stavbou dálnice D52 v úsecích u Mikulova a Pohořelic v příštím roce.

„Omezení je nepříjemné, ale pokud bude výsledkem bezpečnější a kvalitnější spojení Znojma s Brnem, je to cena, kterou musíme přijmout,“ podotýká znojemský starosta František Koudela (ODS).

Ten by navíc uvítal, kdyby se ŘSD v blízké době zaměřilo také na zbývající část silnice od Lechovic ke Znojmu. „Nejde přitom jen o nový povrch. Je potřeba se bavit o tom, zda současné šířkové a bezpečnostní parametry tohoto úseku odpovídají dnešní intenzitě dopravy,“ dodává starosta.

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