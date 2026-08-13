Věděl, jak ohnout pořadník ve prospěch konkrétního žadatele, jak mu pomoci získat další body navíc, aby daný zájemce poskočil dopředu.
Tyto úplatky vyšly draho. Soud napařil sedmi stíhaným čtyřikrát vyšší sankce
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KVÍZ: Četnické humoresky slaví čtvrtstoletí. Jak dobře oblíbený seriál znáte?
Letos je to 25 let od chvíle, kdy lidé mohli v televizi poprvé sledovat Četnické humoresky. Seriál natočilo brněnské studio České televize a děj se odehrával v Brně a jeho okolí. Vedle známých tváří...
Jako jediná zastavila u vážné nehody. Ač žena mávala, další řidiči na pomoc nepřišli
Vážná dopravní nehoda se stala dnes na dálnici D1 u Říček na Brněnsku, při níž za deště havarovaná dodávka vyletěla do pole a několikrát se převrátila. Z projíždějících aut podle záchranářů zastavila...
Streetartista chodníkovými mozaikami vyzdobil Brno. O svolení radši nežádám, říká
Když se objeví díra v chodníku, většina lidí ji obejde. Matěj Krajíček si nad ni sedne a začne ji vyplňovat střepy, dlaždičkami a sklíčky. V mnoha městech po něm zůstávají mozaiky, které baví...
Na dálnici D2 před Brnem hořel kamion, silnici zasypaly sušenky
Požár kamionu odpoledne krátce uzavřel dálnici D2 před Brnem. Hasiči na 33. kilometru ve směru na Brno likvidovali plameny, které zachvátily návěs plný sušenek. Škoda se odhaduje na 1,5 milionu.
OBRAZEM: Metalová nálož, celé Brno na Landovi. Festival Hrady CZ rozproudil Veveří
Hudební smršť od známých českých interpretů si tento víkend užívali návštěvníci brněnské zastávky festivalu Hrady CZ. V kulisách hradu Veveří rozproudili davy zpěváci Daniel Landa, Tomáš Klus, Lenny...
Tyto úplatky vyšly draho. Soud napařil sedmi stíhaným čtyřikrát vyšší sankce
Za úplatky rychleji k městskému bytu. Takhle to chodilo na bytovém odboru v městské části Brno-Řečkovice, když mu vládl Ivan Melichar. Právě toho společně s dalšími kriminalisté před dvěma roky...
Své limity testovala v Chicagu, očekávání mírní. Naděje Kalná o dalším nabitém létu
V basketbalových kruzích se o ní už nějakou dobu ví. Vždyť podkošových hraček, které se vytáhnou až ke 190 centimetrům, v Česku rozhodně není přehršel. I proto nyní devatenáctiletá Kateřina Kalná...
Je jedno parkovací místo na dva byty málo, nebo dost? Developer a radnice se přou
Bývalý průmyslový areál v Holzově ulici v brněnské Líšni naproti základní škole a autobusové zastávce oživí nová výstavba. Nevzhledné místo má zaplnit čtyřpodlažní komplex se zhruba 150 byty. Projekt...
Pouze 16 dnů v roce. Hrad Hardegg u rakouských hranic výjimečně otevírá
Jen na 16 dní v roce se letos otevírá veřejnosti hrad Hardegg nad údolím Dyje kousek za hranicemi s Rakouskem. Od 8. do 23. srpna nabízí návštěvníkům prohlídku historických prostor i příběh rodu...
Vodní schody, mlžítka, lampy ve tvaru vlaštovek. Proměněné srdce Tišnova prokouklo
Léto v Tišnově na Brněnsku má letos docela jinou podobu. Ve středu se po více než 16 měsících stavebního ruchu, obcházení zátarasů a hledání nových pěších tras naplno zpřístupnilo nově opravené...
U Břeclavi hořel les plný munice, kterou tam kdysi rozmetal výbuch továrny
Hasiči ve středu asi dvě hodiny zasahovali u požáru lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Pyrotechnici ji odstraňují dosud. Dnešní událost byla bez...
Justice podle ÚS porušila Jiřikovského práva, na svobodu se ale zatím nedostane
Ústavní soud (ÚS) ve středu rozhodl o stížnosti Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy, která se týkala vazby. Podle něj Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva...
Čamrdářství v Brně. Fungovala tam domácí výrobna knoflíků, zjistili archeologové
Na znaky takzvaného čamrdářství narazili archeologové v Táborské ulici v brněnských Židenicích. Během dohledu na stavbě zachytili dvě odpadní jámy, v nichž našli zbytky opracovaných říčních mušlí -...
Vlak na Blanensku srazil dva muže. Jeden střet nepřežil, nehodu vyšetřuje policie
Rychlík u železničního přejezdu v Rájci-Jestřebí na Blanensku srazil v úterý odpoledne dva muže pohybující se v kolejišti, jeden z nich střet nepřežil, druhý skončil v nemocnici se středně těžkým...
Streetartista chodníkovými mozaikami vyzdobil Brno. O svolení radši nežádám, říká
Když se objeví díra v chodníku, většina lidí ji obejde. Matěj Krajíček si nad ni sedne a začne ji vyplňovat střepy, dlaždičkami a sklíčky. V mnoha městech po něm zůstávají mozaiky, které baví...
Prodej zahrady s dvěma chatkami…
Nový Šaldorf-Sedlešovice, okres Znojmo
2 990 000 Kč
Šlendrián žalobců? Soudkyně pochybuje, zda jí přísluší kauza kolem expolitika ODS
Kauza manipulace při přidělování městských bytů v Brně kolem stíhaného expolitika ODS Otakara Bradáče se nečekaně zamotala. Spis sice leží od začátku června u Krajského soudu v Brně, jenže soudkyně...
Obléhání Pernštejna měli za kronikářovu pohádku, nečekaný nález teď bitvu potvrdil
Více než šest století starý příběh o obléhání hradu Pernštejn dlouho nikdo nebral vážně. Zmínil se o něm jediný barokní kronikář, jenže žádný důkaz jeho vyprávění se nikdy nenašel. Až teď, když...