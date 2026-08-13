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Tyto úplatky vyšly draho. Soud napařil sedmi stíhaným čtyřikrát vyšší sankce

Marek Osouch
  9:30

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Justiční areál v Brně | foto: Lidové noviny

Za úplatky rychleji k městskému bytu. Takhle to chodilo na bytovém odboru v městské části Brno-Řečkovice, když mu vládl Ivan Melichar. Právě toho společně s dalšími kriminalisté před dvěma roky zadrželi a obvinili. První část odešla s trestem od soudu loni v létě, druhá včetně Melichara nedávno.
Věděl, jak ohnout pořadník ve prospěch konkrétního žadatele, jak mu pomoci získat další body navíc, aby daný zájemce poskočil dopředu.

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Tyto úplatky vyšly draho. Soud napařil sedmi stíhaným čtyřikrát vyšší sankce

Premium
Justiční areál v Brně

Za úplatky rychleji k městskému bytu. Takhle to chodilo na bytovém odboru v městské části Brno-Řečkovice, když mu vládl Ivan Melichar. Právě toho společně s dalšími kriminalisté před dvěma roky...

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