Vhodnější místo nenašli. Kino Scala bude promítat v předsálí na schodech

Scala musela loni zavřít promítací sál kvůli nevyhovujícímu stavu statiky domu stojícího mezi Moravským a Jakubským náměstím, jenž sdílela s Divadlem Bolka Polívky. Projekce poté přesunula do kavárny. Po dohodě s městem a Masarykovou univerzitou může od čtvrtka nově promítat v prostoru před vstupem do hlavního sálu, protože bezpečností opatření se týkají pouze velkého sálu. Ten se nachází v jiné budově než zbytek kina.

Nové prostředí označované Scalka nabídne stejně jako kavárna kapacitu padesáti míst. Diváci mohou sedět na židlích, křesílkách nebo dokonce i na schodech. Hlavní rozdíl bude v technickém standardu, které kino může nabídnout.

„Věděli jsme, že promítání v kavárně není udržitelné. Byli jsme si vědomi všech limitů, hlavně toho, že tam není DCI standard, což je standard, který potřebujete v klasickém digitálním kině. Pokud ho nemáte, jste výrazně limitováni tím, co můžete uvést za filmy. Řada z nich totiž vychází pouze v tomto standardu a na žádných jiných nosičích. Nemůžete je pak proto promítat,“ vysvětlil ředitel kina Radek Pernica.

Právě tato skutečnost byla podle něho jedním z velkých limitů, které ovlivňovaly návštěvnost. Výsledek řešení v podobě přesunu do předsálí je každopádně nejasný. Vedení kina neví, jak návštěvníci zareagují na nový experimentální „promítací sál“, jenž nemůže nabídnout zázemí běžného kina.

Právě úbytek návštěvníků působí Scale problémy. Filmové zážitky se proto snaží lidem nahrazovat jinak. „Celá ta situace je likvidační. Je zázrak, že tu ještě jsme. Je to stejné, jako když máte autodopravu a přijdete o auto. Je to prakticky neufinancovatelné, ale snažíme se a děláme co můžeme, abychom si na sebe alespoň vydělali a zbrzdili pád. Proto se snažíme dělat letní kina, provozujeme zahrádku a všechny ty věci kolem,“ popisuje Pernica.

Promítací sál se dá zachránit

Vlastníkem budovy je město. Magistrát po obdržení odborných posudků stavu železobetonové konstrukce jedná o prodeji domu. „Stále platí nabídka, kterou jsme učinili Masarykově univerzitě, a to odkoupit budovu za symbolickou korunu a následně ji ve vlastní režii upravit pro účely, pro které ji dosud využívala. Zároveň jsme v kontaktu také se společností Dům Scala, která je částečným vlastníkem budovy a má vyhrazeno předkupní právo, i s druhým nájemníkem, tedy Divadlem Bolka Polívky,“ uvedla už dřív primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Univerzita se má rozhodnout během podzimu. Z posudků vyplývá, že na rozdíl od sálu divadla, se dá promítací sál kina zachránit. Podle odhadu ale bude oprava stát až 40 milionů korun.

„To je všechno mnohem prozaičtější. My přemýšlíme z měsíce na měsíc, z čeho zaplatíme nájem a zaměstnance. Co bude za tři roky řešíme, ale není to úplně na programu dne. Teď máme Scalku, vsadili jsme na ní a věříme, že bude fungovat. Soustředíme teď naší kinařskou pracovní energii tam,“ poznamenal Pernica.