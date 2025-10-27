Konec unikátních tramvají s koženkou. Rusové je nezaplatili, tak jezdily Brnem

Autor: ,
  15:20
Z brněnských kolejí definitivně zmizely dvě unikátní tramvaje T3RF. Podnik ČKD Dopravní systémy jich na sklonku 90. let vyrobil osm, po čtyřech kusech si objednala ruská města Iževsk a Samara. Druhé z nich ale zaplatilo jen dvě, načež se zbylé dva kusy později dostaly do Brna.
Brnem v letech 2002 až 2021 jezdily dvě unikátní tramvaje typu T3RF.

foto: archiv Jiřího Černého, www.bmhd.cz

Palubní deska unikátní tramvaje T3RF před velkou proměnou.
Interiér unikátní tramvaje T3RF se sedadly v původním vínově červeném provedení.
Šrotace unikátní tramvaje T3RF, která v letech 2002 až 2021 jezdila Brnem.
Unikátní tramvaj typu T3RF v ruské Samaře.
V říjnu nechal brněnský dopravní podnik i druhou z tramvají sešrotovat, uvedl na webu www.bmhd.cz Jiří Černý, který pracuje v dopravním podniku na technickém provozu tramvají.

V 90. letech dopravní podniky zkoušely různými cestami modernizovat tramvaje T3 a podnik ČKD se snažil o výrobu a vývoj nových vozidel. Jedním z výsledků byly i tyto tramvaje s modernější karoserií i elektrickou výzbrojí, avšak stále vycházející z tramvají T3.

Do Brna se vrátil trolejbus z 80. let, do loňska vozil lidi na Ukrajině

Poté, co dva vozy Samara neodebrala, byl jeden z nich zapůjčen na výstavu do Moskvy v roce 1999, zúčastnil se dalších akcí a v roce 2000 se vrátil do Prahy. Nástupnická firma po zkrachovalé společnosti ČKD Dopravní systémy pak vozy v roce 2002 prodala do Brna, pro zdejší provoz je přizpůsobovali pracovníci v dílnách Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.

Dlouhé čekání na opravy a horší výhled z kabiny

Tramvaje neměly v Brně obdobu. V interiéru byla koženková sedadla, na rozdíl od dalších vozů T3R měly skládací dveře stejně jako staré tramvaje T3.

Brnem v letech 2002 až 2021 jezdily dvě unikátní tramvaje typu T3RF.
Palubní deska unikátní tramvaje T3RF před velkou proměnou. Tento exemplář v letech 2002 až 2021 jezdil Brnem.
Interiér unikátní tramvaje T3RF se sedadly v původním vínově červeném provedení. Dva tyto exempláře jezdily v letech 2002 až 2021 Brnem.
Šrotace unikátní tramvaje T3RF, která v letech 2002 až 2021 jezdila Brnem.
„Vysloužily si přezdívku Samara. Provozní spolehlivost byla nadprůměrná, avšak v případě poruchy některé z komponent málo rozšířené elektrické výzbroje bývaly tramvaje delší dobu odstavené při čekání na opravu nebo na dodání náhradního dílu,“ popsal Černý.

Řidiči si tramvaje T3R příliš neoblíbili kvůli horšímu výhledu z kabiny a nevhodně rozvržené palubní desce.

VIDEO: Historická tramvaj vrátí Brňany o půlstoletí zpět, vlečňák o 90 let

V provozu skončily tramvaje T3RF už v říjnu 2021, ale dlouho ještě stály odstavené ve vozovně. Z podobných jedenácti vozů T3R jich v současnosti zůstává v provozu šest, nicméně lze očekávat, že s přibýváním nových tramvají Škoda 45T a EVO2 z provozu odejdou brzy i tyto.

