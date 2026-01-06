Ve vyškovské škole několik dní ve velkém uniká voda, do pátku musí zavřít

Jen co se žáci Základní školy Vyškov v Tyršově ulici vrátili po vánočních prázdninách do lavic, čeká je další volno. Specialisté totiž v prostorách školy zjistili obrovský únik vody, který trvá už několik dní. Budovu je kvůli tomu třeba nejméně do pátku uzavřít. Kde přesně voda uniká a jaké škody napáchala, se zjišťuje.

Základní škola Vyškov v Tyršově ulici | foto: město Vyškov

O úniku vody informovalo město Vyškov na svém facebookovém účtu. Pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov se snaží objevit, kde přesně se závada objevila.

„Data ukázala obrovský únik vody trvající několik dní. Postupným zjišťováním se přišlo na to, že k němu dochází v rámci školy,“ přiblížil mluvčí města Michal Kočí.

Prasklý vodovod zaplavil uměleckou školu, učitelé zachraňovali basy a pianina

Co přesně voda napáchala, zatím neví ani v samotné škole, která se po Vánocích znovu otevřela v pondělí.

„Intenzivně to řešíme. Nevíme ale přesně, kde ten únik je. V budově není, máme ji prochozenou, zřejmě někde v areálu. Ale není vidět nikde na povrchu, nikde nic zatopeného není. Teď to řešíme se specializovanou firmou, která bude tento únik lokalizovat a posléze provede opravu,“ sdělil ředitel Zdeněk Pitela.

Vodohospodáři po domluvě se specializovanou firmou doporučili zavření školy od středy do pátku, aby mohli problém vyřešit. Doma tak zůstane asi 585 žáků. Škola má také asi 80 zaměstnanců, podle ředitele budou mít náhradní zaměstnání, pokud to půjde.

„Rodičům žáků se za vzniklé komplikace omlouváme a děkujeme za pochopení a trpělivost v této mimořádné situaci,“ uvedlo město.

