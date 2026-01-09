Děti se po úniku vody vrátí do vyškovské školy. Prasklo potrubí hluboko v zemi

Vyškovské vodárny zjistily masivní únik vody na sídlišti koncem vánočních svátků, v tomto týdnu upřesnily, že závada je v areálu školy. V budově ale nic zatopeného nebylo, závada se neprojevila, prostory školy byly podle jejího ředitele Zdeňka Pitely po celou dobu suché.
„Uvnitř objektu se nikde neprojevovala, školu jsme pečlivě prošli,“ uvedl Pitela.
Ve vyškovské škole několik dní ve velkém uniká voda, do pátku musí zavřít
Po domluvě s vodohospodáři a zřizovatelem, tedy městem, vyhlásil ředitel od středy do pátku kvůli bezpečnosti provozu a nutnosti okamžité opravy ředitelské volno. Specializovaná firma závadu musela nejdříve vyhledat.
„Daná porucha se nakonec nacházela v hloubce více než 2,5 metru. Aktuálně probíhají dokončovací práce. Domluvili jsme se ještě na preventivních technických kontrolách dalších areálových rozvodů,“ řekl místostarosta Karel Goldemund (sdružení VY).
Vánoční prázdniny si tak po dvou dnech ve škole prodloužilo asi 585 žáků. Škola má přibližně 80 zaměstnanců, pokud to šlo, měli podle Pitela náhradní zaměstnání.