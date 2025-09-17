Hasiči do provozního areálu malého místního autodopravce v ulici Šafaříkově v Hustopečích dorazili v úterý hned brzy ráno. V tu dobu z nádrže ve firemní čerpací stanici masivně unikala nafta. U dna byl totiž otvor, odkud nafta vytékala směrem k potoku, který v blízkosti protéká.
Na potok tak okamžitě umístili bariéru, aby se o ni nafta zachytávala. Jenže to nestačilo. Odpoledne už bylo u bariéry tolik paliva, že jej museli hasiči začít odčerpávat. „Čistou vodu jsme pak vraceli zpět,“ uvedl mluvčí jihomoravského sboru Jaroslav Mikoška.
Zásah skončil zhruba ve středu v jednu hodinu v noci. Na místě dál zůstaly zábrany. „V případě potřeby se na místo budeme vracet a pokračovat v činnosti,“ doplnil.
Ve středu dopoledne přímo do terénu vyjeli pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu v Hustopečích a společně s vodohospodáři zjišťovali, jestli se nafta nedostala někam dál.
V pozoru totiž od úterý byly i nedaleké Šakvice, kde zasažený potok ústí do rybníka. „Nemyslím si, že nafta rybník zasáhne, většinu se podařilo zadržet ještě v Hustopečích. Nicméně nechci situaci zlehčovat,“ poznamenal pro iDNES.cz vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu v Hustopečích Vilém Vyhnálek.
Podle něj prvotní odhady o uniklé naftě byly kolem 300 až 400 litrů, dnes dopoledne už hovořil o tisícovce litrů, která vytekla z patnáctkrát větší nádrže.
„Nedokážu si vysvětlit, jak se mohla dostat ven a jak na nádrži otvor vznikl. Zástupce firmy nám sdělil, že její obal je dvouplášťový a že mají čerstvou revizi,“ pokračoval Vyhnálek.
Jak je možné, že nafta mohla unikat, se tak teprve bude zjišťovat. Stejně tak i rozsah případných škod.