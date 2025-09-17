Do potoka v Hustopečích unikly stovky litrů nafty, experti zbystřili kvůli rybníku

  11:17
Bariéry na potoce nasadili hasiči kvůli masivně unikající naftě z nádrže v blízkém firemním areálu na horním okraji Hustopečí na Břeclavsku. Unikly stovky litrů nafty, podle aktuálních odhadů jde až o tisíc litrů těchto pohonných hmot. Vodohospodáři společně s úředníky odboru životního prostředí nyní zjišťují, kam až se nafta dostala a jak velkým ohrožením pro přírodu je toto znečištění.
V Hustopečích na Břeclavsku uniklo 16. září 2025 odhadem až tisíc litrů nafty z areálu firmy do blízkého potoka. | foto: HZS JMK

Hasiči do provozního areálu malého místního autodopravce v ulici Šafaříkově v Hustopečích dorazili v úterý hned brzy ráno. V tu dobu z nádrže ve firemní čerpací stanici masivně unikala nafta. U dna byl totiž otvor, odkud nafta vytékala směrem k potoku, který v blízkosti protéká.

Na potok tak okamžitě umístili bariéru, aby se o ni nafta zachytávala. Jenže to nestačilo. Odpoledne už bylo u bariéry tolik paliva, že jej museli hasiči začít odčerpávat. „Čistou vodu jsme pak vraceli zpět,“ uvedl mluvčí jihomoravského sboru Jaroslav Mikoška.

Zásah skončil zhruba ve středu v jednu hodinu v noci. Na místě dál zůstaly zábrany. „V případě potřeby se na místo budeme vracet a pokračovat v činnosti,“ doplnil.

Ve středu dopoledne přímo do terénu vyjeli pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu v Hustopečích a společně s vodohospodáři zjišťovali, jestli se nafta nedostala někam dál.

V pozoru totiž od úterý byly i nedaleké Šakvice, kde zasažený potok ústí do rybníka. „Nemyslím si, že nafta rybník zasáhne, většinu se podařilo zadržet ještě v Hustopečích. Nicméně nechci situaci zlehčovat,“ poznamenal pro iDNES.cz vedoucí odboru životního prostředí městského úřadu v Hustopečích Vilém Vyhnálek.

Podle něj prvotní odhady o uniklé naftě byly kolem 300 až 400 litrů, dnes dopoledne už hovořil o tisícovce litrů, která vytekla z patnáctkrát větší nádrže.

„Nedokážu si vysvětlit, jak se mohla dostat ven a jak na nádrži otvor vznikl. Zástupce firmy nám sdělil, že její obal je dvouplášťový a že mají čerstvou revizi,“ pokračoval Vyhnálek.

Jak je možné, že nafta mohla unikat, se tak teprve bude zjišťovat. Stejně tak i rozsah případných škod.

