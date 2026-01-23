Znečištění kejdou dosáhlo místa, odkud vodárny berou vodu. Povodí zvětšilo odtok

Autor: ,
  11:18
Znečištění kejdou dosáhlo hráze znojemské vodárenské nádrže, Povodí Moravy kvůli tomu zvýšilo odtok z nádrže. „Voda ve vodovodní síti je bez problémů pitná, lidé nemusí mít obavy. Kontaminovaná voda se do sítě vůbec nedostala, vše je zabezpečené,“ řekla mluvčí Vodárenské akciové společnosti Iva Librová. Až tři tisíce metrů krychlových kejdy, tedy tekutých zvířecích výkalů, uniklo v pondělí na farmě u Podmyčí.
Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19. ledna 2026) | foto: HZS JmK

Protržená jímka na Znojemsku, z níž unikly tisíce metrů krychlových kejdy do...
Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. Proud...
Protržená jímka na Znojemsku, z níž unikly tisíce metrů krychlových kejdy do...
Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. Proud...
5 fotografií

Vodárenská akciová společnost také v pátek na webu uvedla, že vzhledem k mimořádné situaci na Znojemsku, která vyžaduje maximální intenzitu vzorkování, nebudou laboratoře VAS ve Znojmě do odvolání přijímat vzorky ke vzorkování pro veřejnost.

Znečištění v Dyji v týdnu proteklo národním parkem a ve středu se dostalo do znojemské vodárenské nádrže. I v ní by se znečištění mělo ještě značně rozředit. Mezi zdrojem znečištění a znojemskou přehradou je vzdušnou čarou zhruba 17 kilometrů, nicméně tok Dyje v národním parku výrazně meandruje. Nádrž samotná je pak asi pět kilometrů dlouhá a obsahuje zhruba 2,5 milionu metrů krychlových vody.

Dyje se očisťuje od kejdy, čpavek se dostává do normy. Voda je dál pitná

Hráze, odkud vodárny odebírají vodu, dosáhlo znečištění podle Povodí Moravy o půlnoci, kdy nejvyšší koncentrace amoniaku, tedy čpavku, byla u dna.

Povodí Moravy proto okamžitě navýšilo odtok z nádrže Znojmo až na maximální kapacitu spodních výpustí a malé vodní elektrárny. V průběhu noci také navýšilo odtok z vodní nádrže Vranov. Cílem je naředit a urychlit posun znečištění z vodárenské nádrže Znojmo tak, aby byl negativní dopad na vodárenský odběr co nejmenší,“ uvedla mluvčí státního podniku Jana Kučerová.

Do Dyje unikly protrženou jímkou výkaly, čpavek z nich ohrožuje ryby

Na farmě u Podmyčí na Znojemsku se jímka protrhla v pondělí, uniknout z ní mohlo až tři tisíce metrů krychlových kejdy, část do Dyje. Jímka měla asi šest tisíc metrů krychlových, částečně ale byla zapuštěná do země. Případem se zabývá policie pro možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jih Moravy ochromila ledovka. Policie a záchranka posílily služby, plní se nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku, (23.ledna 2026)

Na jihu Moravy od brzkého rána trvá kalamita kvůli ledovce. S obtížemi jezdilo MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2. Situaci komplikovala ranní dopravní špička. Policie...

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

Hromadná nehoda na D1 na Vyškovsku, srazilo se až dvacet vozů včetně autobusu

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

Na dálnici D1 na 215. kilometru ve směru na Brno bouralo podle policie a hasičů až dvacet vozidel. Dálnice je v úseku na Vyškovsku uzavřená. Celý Jihomoravský kraj se od pátečního rána potýká s...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Stát chystá úpravu v CHKO Soutok. Skončí šikana majitelů pozemků, říká Macinka

Vzácná lokalita u soutoku Moravy a Dyje stále čeká na ochranu, ke které se...

Ministerstvo životního prostředí se chystá přijmout opatření, která usnadní nakládání se soukromými pozemky v nedávno vyhlášené Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Ve Sněmovně to v...

Hromadná nehoda na D1 na Vyškovsku, srazilo se až dvacet vozů včetně autobusu

Kvůli ledovce došlo na 215. kilometru D1 ve směru na Brno k hromadné nehodě asi...

Na dálnici D1 na 215. kilometru ve směru na Brno bouralo podle policie a hasičů až dvacet vozidel. Dálnice je v úseku na Vyškovsku uzavřená. Celý Jihomoravský kraj se od pátečního rána potýká s...

23. ledna 2026  11:17,  aktualizováno  11:56

Znečištění kejdou dosáhlo místa, odkud vodárny berou vodu. Povodí zvětšilo odtok

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Znečištění kejdou dosáhlo hráze znojemské vodárenské nádrže, Povodí Moravy kvůli tomu zvýšilo odtok z nádrže. „Voda ve vodovodní síti je bez problémů pitná, lidé nemusí mít obavy. Kontaminovaná voda...

23. ledna 2026  11:18

Jih Moravy ochromila ledovka. Policie a záchranka posílily služby, plní se nemocnice

Nehody zapříčiněné ledovkou u Střelic na Brněnsku, (23.ledna 2026)

Na jihu Moravy od brzkého rána trvá kalamita kvůli ledovce. S obtížemi jezdilo MHD v Brně i regionální autobusy. Bouralo se na dálnicích D1 i D2. Situaci komplikovala ranní dopravní špička. Policie...

23. ledna 2026  6:19,  aktualizováno  10:40

Miliardářova Fait Gallery mizí z ikonické budovy. Nekončíme, tvrdí její šéfka

Brněnská Adam Gallery.

Deset let chodí lidé v Brně za uměním do Fait Gallery v ikonické cihlové budově v sousedství nákupního centra Vaňkovka. Jenže působit tam bude už jen do poloviny letošního roku, kdy jí končí nájem. O...

23. ledna 2026  5:20

VIDEO: Brněnská přehrada jako jedno velké kluziště. Takto teď vypadá z výšky

Bruslení na Brněnské přehradě. (leden 2026)

Obřího kluziště si v těchto dnech užívají lidé na Brněnské přehradě. V posledních letech nejde kvůli menším mrazům o nic běžného, spíše naopak. V blízkosti přístaviště, kde je led nejsilnější,...

22. ledna 2026  16:36

Změna režimu kdysi stopla stavbu polikliniky, po 35 letech ostudné torzo zmizí

Demoliční stroje začaly v Brně 22. ledna 2026 bourat nikdy nedokončenou...

Do oblak prachu se začíná halit nikdy nedokončená železniční poliklinika v Brně u řeky Svratky. Stavbaři se totiž naplno pustili do demolice nevzhledné a více než tři dekády chátrající budovy, jež by...

22. ledna 2026  13:53

Krátce po tragické střelbě v Chřibské děsil agresor úředníky i na jihu Moravy

Ilustrační snímek

Zatímco městečko Chřibská na Děčínsku se v pondělí vzpamatovávalo ze šokující střelby na tamním úřadě, ještě týž den vyhrožoval nepřímo stejným činem agresivní muž na Městském úřadě v Kuřimi u Brna....

22. ledna 2026  12:56

Pušky na kruhovém objezdu. Památník připomíná bitvu tří císařů, demonstruje mír

Nový památník na Brněnsku připomíná bitvu tří císařů.

Památník připomínající legendární bitvu tří císařů zdobí nově kruhový objezd u Sokolnic na Brněnsku. Monument tvoří šest pušek, které se v kovovém pásu opírají o sebe hlavněmi. Uspořádání palných...

22. ledna 2026  12:38

Dopoledne spolu souložili, večer ho zavraždila. Rozbuškou byla hádka o kuře

Vrchní soud v Olomouci

Původně byla šestašedesátiletá Danuše Vacková odsouzena za vraždu na 11 let, odvolací Vrchní soud v Olomouci však nyní trest zvýšil o dva roky s tím, že soud prvního stupně nepřihlédl ke všem...

22. ledna 2026  12:37

Ochránci v Moravském krasu poprvé zaznamenali vlka, zachytila jej fotopast

Vlk zachycený fotopastí v Moravském krasu.

Ochránci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras poprvé zaznamenali přítomnost vlka. Jeho průchod lesem v severní části oblasti zachytila fotopast. Je to první důkaz o jeho...

22. ledna 2026  12:27

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Dyje se očisťuje od kejdy, čpavek se dostává do normy. Voda je dál pitná

Do řeky Dyje se u Podmyč na Znojemsku dostala kejda z protržené jímky. (19....

Do řeky Dyje na Znojemsku se z Junáckého potoka už další znečištění kejdou nedostává, limity v toku ve Vranově nad Dyjí se dostaly do normy. Povodí Moravy ve středu odpoledne mírně navýšilo odtok z...

22. ledna 2026  11:27

Paralyzovaný chlípník chce z detence, Ústavní soud se ho zastal

ilustrační snímek

Brněnské soudy porušily práva muže v zabezpečovací detenci, když se dostatečně nezabývaly jeho zhoršeným zdravotním stavem. Stížnosti dnes vyhověl Ústavní soud. Muž je v detenci kvůli zneužívání dětí...

22. ledna 2026  11:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.