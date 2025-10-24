Bezdomovec se do hořící chatky vrátil pro doklady, z plamenů se už nedostal

Autor:
  15:04
Při likvidaci požáru zahradní chatky v brněnském Komárově nalezli hasiči ve čtvrtek odpoledne uvnitř tělo mrtvého muže. Příčinu požáru vyšetřují. Mrtvý muž patřil do skupiny několika lidí, kteří před ohněm utekli do bezpečné vzdálenosti. Pak se ale náhle rozhodl vrátit pro doklady a uhořel, sdělila policie.
Fotogalerie4

Ve vyhořelé chatce nedaleko brněnské ulice Dornych zemřel bezdomovec. (říjen 2025) | foto: Policie ČR

Mrtvým je čtyřiašedesátiletý muž bez domova. Zda přístřešek, který stál nedaleko Široké ulice, právě on obýval stabilně, policie neuvedla.

„K zahoření přístřešku, který obývají bezdomovci, došlo ve čtvrtek pozdě odpoledne. Skupinka lidí se měla údajně od požáru vzdálit, muž se ale podle prvotního zjištění vrátil zpět pro doklady. Vysoké plameny jej ale už nepustily zpět,“ konstatoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Strašná smrt, litují v Brně uhořelé bezdomovce. V poslední době je nevídali

Vyšetřování příčiny požáru podle jeho slov není uzavřeno. „Zjišťujeme především, z jakého důvodu oheň vznikl, co požáru předcházelo a další okolnosti případu,“ řekl pouze.

Také výše škody zůstává v šetření. Událost měli hasiči původně nahlášenou jako požár odpadu, hořela však chatka. Požár dostali pod kontrolu do půl hodiny, poté jej dohašovali.

„Nasadili jsme jeden vodní proud, zásah byl v dýchacích přístrojích, nebylo potřeba více techniky, v chatce jsme našli tělo,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Příkaský.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bič na arogantní řidiče v centru Brna. U náměstí budou semafory s trvalou červenou

Opakované výmluvy šoférů, kteří neoprávněně vjíždějí do historického centra Brna, brzy vezmou za své. Vjezdy na centrální náměstí Svobody totiž budou od nového roku řídit semafory. Jakmile pomine...

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech....

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Premium

Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Papež podepsal blahořečení českých kněží popravených v Babických procesech

Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, popravených na základě vykonstruovaných procesů za komunistického režimu. Nyní jsou církví oficiálně prohlášeni za...

24. října 2025  13:30

Já rodím, volala zoufalá žena policistům z ucpané dálnice D1

V dramatický závod s časem se v závěru minulého týdne změnila cesta nastávajících rodičů do porodnice ve Vyškově. Při jízdě po dálnici D1 se dostali do nehybné kolony, v níž ženě začal porod. Ze...

24. října 2025  11:02

Opět sílí obavy o Lužánky. Fanoušci nevěří radnici, chtějí s hnutím do politiky

Uplynulo teprve šest týdnů od příslibu vedení Brna, že pokud to bude možné, zasadí se o výstavbu nového fotbalového stadionu za Lužánkami, a mezi fanoušky tamní Zbrojovky se opět šíří neklid. Bojí...

24. října 2025  9:33

Koridor Praha – Brno je po zastavení provozu průjezdný po jedné koleji

Třináct hodin byl neprůjezdný železniční koridor mezi Prahou a Brnem v úseku mezi Skalicí nad Svitavou a Letovicemi na Blanensku. Vlaky tam přestaly jezdit ve čtvrtek večer kvůli stromům popadaným na...

23. října 2025  21:24,  aktualizováno  24. 10. 9:32

Nepřekáží, neruší vzhled ulice. Brno má jako první v Česku dobíjecí stanici v lampě

Dobíjecí stanici pro elektromobily zabudovanou do stožáru lampy uvedli ve čtvrtek do provozu zástupci společností Teplárny Brno a Technické sítě Brno (TSB). Nabíječku, která je podle městských firem...

23. října 2025  15:31

Trestní oznámení na starostku kvůli drahým opravám bytů. Opozice ji chce odvolat

Opoziční zastupitelé v brněnských Černovicích navrhnou svolat mimořádné zastupitelstvo, na kterém se pokusí odvolat starostku a bývalou poslankyni Petru Quittovou (Černovičtí patrioti). Jako důvod...

23. října 2025  14:52

Do Česka se žene silný vítr, nárazy dosáhnou rychlosti 70 kilometrů za hodinu

Jih Moravy ve čtvrtek večer zasáhne silný vítr, který může dosahovat rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu. Meteorologové vydali výstrahu, která platí od čtvrtečního večera do 23 hodin pro...

23. října 2025  11:12,  aktualizováno  13:31

Na vlak, autobus i MHD. V aplikaci ČD koupíte všechny jízdenky pro jižní Moravu

V aplikaci Českých drah (ČD) Můj vlak je od čtvrtka nově možné koupit jízdenky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Tedy nejen na vlak, ale i na autobusy či MHD v Brně a dalších...

23. října 2025  13:14

Čeští vinaři se bojí zavlečení devastující choroby, dokáže zničit celou úrodu

Tuzemské vinice čelí vážnému ohrožení. V sousedních státech se rychle šíří agresivní choroba známá jako zlaté žloutnutí révy, která dokáže v krátké době zničit celou úrodu. Onemocnění se už objevilo...

23. října 2025  13:01

Soud zkontroloval hlasy pro ANO v obci na Znojemsku. Zjistil, že chybovali voliči

Nejvyšší správní soud (NSS) na základě stížnosti od voličky zkontroloval hlasy odevzdané pro hnutí ANO v Šanově na Znojemsku, chybu ve sčítání nezjistil. Volička tvrdila, že spolu se synem dali...

23. října 2025  10:20,  aktualizováno  11:58

V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech....

23. října 2025  5:38

Šperky jsou populární investice. Máte je navíc fyzicky u sebe, říká klenotník

Když se oženil s dcerou zlatníka, jeho život dostal úplně nový směr. Nakonec brněnský klenotník Michal Hegr zůstal v oboru už třicet let. Za tu dobu si u zákazníků dokázal vybudovat oblibu i důvěru,...

23. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.