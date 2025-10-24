Mrtvým je čtyřiašedesátiletý muž bez domova. Zda přístřešek, který stál nedaleko Široké ulice, právě on obýval stabilně, policie neuvedla.
„K zahoření přístřešku, který obývají bezdomovci, došlo ve čtvrtek pozdě odpoledne. Skupinka lidí se měla údajně od požáru vzdálit, muž se ale podle prvotního zjištění vrátil zpět pro doklady. Vysoké plameny jej ale už nepustily zpět,“ konstatoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.
|
Strašná smrt, litují v Brně uhořelé bezdomovce. V poslední době je nevídali
Vyšetřování příčiny požáru podle jeho slov není uzavřeno. „Zjišťujeme především, z jakého důvodu oheň vznikl, co požáru předcházelo a další okolnosti případu,“ řekl pouze.
Také výše škody zůstává v šetření. Událost měli hasiči původně nahlášenou jako požár odpadu, hořela však chatka. Požár dostali pod kontrolu do půl hodiny, poté jej dohašovali.
„Nasadili jsme jeden vodní proud, zásah byl v dýchacích přístrojích, nebylo potřeba více techniky, v chatce jsme našli tělo,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Příkaský.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz