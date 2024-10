Psycholog: Umělá inteligence nám práci zatím nevezme, ale zdokonalí ji

Umělou inteligenci loni v Česku využívali častěji muži, mladší lidé a lidé s vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním. Říká to studie vědců z Masarykovy univerzity v Brně, kteří zjistili, že téměř třetina českých dospělých využívala systémy jako ChatGPT a Bard. A to z různých důvodů – k vyhledávání zdravých receptů, korektuře textů, pomoci při programování. Podle sociálního psychologa Davida Šmahela to však neznamená, že mají lidé v umělou inteligenci důvěru. | foto: Radim Strachoň, MFDNES + LN , Profimedia.cz