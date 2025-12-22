Po víc než roce opět jezdí k brněnské porodnici tramvaj, auta musejí počkat

„V ulici probíhá výměna sto let starého vodovodu a kanalizace i dalších inženýrských sítí. V posledním roce a půl se tu vybudovala nová odhlučněná tramvajová trať a přibude zde i cyklopruh. Vyměněno bylo veřejné osvětlení, silnice dostala nový povrch a dokončují se také práce na chodnících. Významným plusem je vysázení nových stromů v místech, kde dříve nebyly,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Práce za téměř 400 milionů korun začaly loni v září. Řidiči zatím projedou jen v úsecích mezi Husovou a Marešovou ulicí a mezi Úvozem a Kraví horou.
„V úseku od Marešovy po Úvoz bude nutné dokončit práce po Novém roce, a to především na chodnících. To nešlo dříve z důvodu neplánovaných vynucených přeložek sítí a zdržení na koordinovaných stavbách jiných investorů,“ poznamenal náměstek pro investice René Černý (zvolen za ANO).
VIDEO: Nové koleje i bagry v akci. Podívejte se na opravu brněnské tepny
Modernizace 773 metrů dlouhého úseku tramvajové trati spočívala především v kompletní výměně kolejí a sanaci podloží. Zastávky Obilní trh a Úvoz jsou nově vybavené elektronickými informačními tabulemi a také jsou zcela bezbariérové.
Úsek mezi Marešovou a Úvozem, který zatím není průjezdný pro auta.
